Contraloría valida operación de TES pero alerta por nivel de endeudamiento del Gobierno para el 2029

Contraloría valida operación de TES pero alerta por nivel de endeudamiento del Gobierno para el 2029

La Contraloría aseguró que la venta de TES en diciembre por 23 billones no implica la emisión de una nueva deuda. Sin embargo, alerta que la venta de estos bonos en enero del 2026 por cerca de 5.000 millones es una deuda acumulada para el 2029.

