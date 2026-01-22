En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aranceles de Ecuador
Rafael Tudares
Santa Fe, supercampeón
Salario congresistas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Ecuador impondrá nuevas tarifas al transporte de crudo colombiano por guerra arancelaria

Ecuador impondrá nuevas tarifas al transporte de crudo colombiano por guerra arancelaria

Quito anunció el miércoles un gravamen de 30% a las importaciones desde Colombia por considerar que no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.

Publicidad

Publicidad

Publicidad