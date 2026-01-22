En vivo
Acolgen: "Ecuador se quedará sin el 8 % de energía; apagón dependería de si hay sequía"

Acolgen: “Ecuador se quedará sin el 8 % de energía; apagón dependería de si hay sequía”

La presidenta de Acolgen advirtió que la suspensión de las exportaciones de electricidad desde Colombia podría agravar la crisis energética ecuatoriana si el fenómeno de El Niño se intensifica.

