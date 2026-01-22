Guerra comericial: Colombia suspende temporalmente la venta de energía a Ecuador

A través de un comunicado, Colombia a través del Ministerio de Minas y Energía, anunció que suspende temporalmente la venta de energía eléctrica con Ecuador, de acuerdo el Gobierno, "para proteger su soberanía y seguridad energética ante la variabilidad climática y la disminución de energía firme"

El Ministerio de Minas y Energía subraya que cualquier intercambio futuro deberá garantizar seguridad, equidad y buena fe, priorizando primero el abastecimiento interno.