Guerra comericial: Colombia suspende temporalmente la venta de energía a Ecuador

Guerra comericial: Colombia suspende temporalmente la venta de energía a Ecuador

El Ministerio de Minas y Energía subraya que cualquier intercambio futuro deberá garantizar seguridad, equidad y buena fe, priorizando primero el abastecimiento interno.

