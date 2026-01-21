Valle del Cauca, entre los más afectados por arancel del 30 % de Ecuador a exportaciones

El anuncio del arancel del 30 % a las exportaciones colombianas por parte del Gobierno de Ecuador genera preocupación en el sector empresarial del Valle del Cauca, uno de los departamentos más afectados por esta medida debido a su estrecha relación comercial con ese país.

Ecuador es el segundo mercado de exportación del Valle del Cauca y un destino clave tanto para la industria regional como para las empresas que inician su proceso de internacionalización. La posible aplicación del arancel representaría un golpe directo al empleo y a la inversión.

“Ecuador recibe cerca del 30 % de nuestras exportaciones y solo en 2025 compró alrededor de 350 millones de dólares, con un crecimiento del 6 % frente al año anterior, concentrado en sectores formales como azúcar, medicamentos, conductores eléctricos, confitería y productos de cuidado personal”, señaló Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca.

Por su parte, la directora de Competitividad e Internacionalización de la Cámara de Comercio de Cali, Ana María Castillo, explicó que la medida afectaría no solo a las grandes compañías, sino especialmente a las más de 400 empresas del departamento que actualmente exportan a Ecuador.



“Estamos hablando también de e

mpresas que están empezando su trayectoria exportadora; Ecuador suele ser el primer destino para quienes comienzan a tocar mercados internacionales. Aquí no solo pierden las empresas y el territorio del Valle del Cauca, también pierden los consumidores ecuatorianos que demandan nuestros productos; por eso seguimos acompañando a las empresas a diversificar mercados, mirando oportunidades en Centroamérica y Panamá”, explicó Castillo.

El Valle del Cauca se ha consolidado además como una plataforma exportadora para multinacionales, gracias a una canasta amplia y diversificada de productos que incluye desde cableado eléctrico, confitería, moda y belleza.