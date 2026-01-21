En vivo
Valle del Cauca, entre los más afectados por arancel del 30 % de Ecuador a exportaciones

Valle del Cauca, entre los más afectados por arancel del 30 % de Ecuador a exportaciones

Ecuador recibe cerca del 30 % de exportaciones del Valle y solo en 2025 compró alrededor de 350 millones de dólares, con un crecimiento en sectores como el azúcar, medicamentos, y confitería.

