He recibido señales inequívocas de exclusión: Daniel Palacios a Gran Consulta

El candidato presidencial Daniel Palacios le envió una carta a los integrantes de la Gran Consulta por Colombia. En el documento señala que ha respetado los procesos de la coalición, pero que ha recibido señales inequívocas de exclusión por parte de algunos integrantes.

“A lo largo de este camino, lo que he recibido no ha sido apertura, sino aplazamientos reiterados, silencios prolongados y aeñales inequívocas de exclusión. Si bien es cierto que no ha existido una negativa formal, si se ha presentado una sucesión de desplantes y evasivas que, en la práctica, expresan un rechazo sin que medie una razón concreta”, dijo Palacios.

Daniel Palacios Foto: suministrada a Blu Radio

Este jueves, de manera virtual, Palacios sostuvo una reunión con algunos de los candidatos de la Gran Consulta por Colombia, es importante recordar que este es un procedimiento que hace esa coalición para escuchar a quienes manifiestan su interés de hacer parte de la consulta.

“Lo digo con absoluta claridad: la unidad que excluye no fortalece la democracia, la debilita. Una consulta que se cierra a quierenes hemos actuado democracia buena fe, contamos con respaldo ciudadano y tenemos una disposición real de competir, deja de ser un ejercicio de unidad y se convierte en un filtro político que contradice el espíritu que dice defender”, agregó Palacios.



Actualmente la Gran Consulta por Colombia cuenta con 9 candidatos a la presidencia.