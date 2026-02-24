En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
Bancolombia
Frente frío
Iván Cepeda
Alias El Mencho

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Para qué nos invitan sino nos dejan entrar: la molestia de asistentes que no ingresaron a ICARRD+20

Para qué nos invitan sino nos dejan entrar: la molestia de asistentes que no ingresaron a ICARRD+20

La II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural ICARRD+20 es un foro global que cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura.

Publicidad

Publicidad

Publicidad