Exministra analiza cómo va la economía del país: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 3 de marzo de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 3 de marzo de 2026:



Cecilia López, exministra de Agricultura , habló de que tan bien está realmente la economía en Colombia.

, habló de que tan bien está realmente la economía en Colombia. Se escucharon y analizaron las declaraciones de Marco Rubio, secretario de Estado , quien explicó a través de una rueda de prensa porqué Estados Unidos decidió atacar Irán.

, quien explicó a través de una rueda de prensa porqué Estados Unidos decidió atacar Irán. Debate entre los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia: Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo.

