Ejército frustró atentado del ELN en vía Medellín–Costa Atlántica tras hallar explosivos en Valdivia

El Ejército frustró un atentado terrorista en inmediaciones de la vía Medellín – Costa Atlántica, al ubicar, en zona rural de Valdivia, varios elementos explosivos al parecer pertenecientes al ELN.

El hallazgo se produjo puntualmente a la altura de la vereda Palomas, zona rural del municipio de Valdivia, donde soldados encontraron un cilindro de 40 libras, una granada IM26, 600 metros de cordón detonante, 350 metros de mecha de seguridad y un chaleco de uso privativo de las Fuerzas Militares.

De acuerdo con el Ejército, con estos elementos explosivos, al parecer, el ELN pretendía atentar contra la población civil y miembros de la Fuerza Pública y, de paso, afectar la movilidad en el sector.

Luego del hallazgo del material, soldados del Equipo de Explosivos destruyeron los mismos de manera controlada, neutralizando la amenaza que había sido instalada en esa zona de la subregión Norte del departamento.



El Ejército, que anunció más operaciones contra ilegales en el sector, aseguró que ya instauró las respectivas denuncias penales ante la Fiscalía General.