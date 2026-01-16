En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ejército frustró atentado del ELN en vía Medellín–Costa Atlántica tras hallar explosivos en Valdivia

Ejército frustró atentado del ELN en vía Medellín–Costa Atlántica tras hallar explosivos en Valdivia

Luego del hallazgo del material, soldados del Equipo de Explosivos destruyeron los mismos de manera controlada, neutralizando la amenaza.

