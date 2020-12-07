Blu Radio COI
Polémica en Olímpicos de Invierno: expulsan a ucraniano por casco con fotos de atletas fallecidos
El COI le había ofrecido la posibilidad de lucir un brazalete negro en vez de ese casco, pero el deportista rechazó la posibilidad y el miércoles entrenó con él en su cabeza.
El COI admite a rusos y bielorrusos en los Juegos Olímpicos de París 2024 bajo bandera neutral
Once deportistas cumplen por el momento esos criterios, ocho rusos y tres bielorrusos, precisó el COI en un comunicado.
Comité Olímpico Internacional crea una comisión para los eSports, el "deporte del futuro"
El objetivo del COI es que más jóvenes hagan parte del mundo de los deportes de forma saludable y eficaz, además de hacer una alternativa con la inclusión de los eSports.
Rusia podría estar presente en los próximos Juegos Olímpicos, según propuesta del COI
Desde la COI defendieron la reintegración de atletas rusos y bielorrusos porque "ningún deportista tiene que pagar los platos rotos de sus gobiernos".
"El Mundial de Budapest me quita el sueño": Yulimar Rojas
"Es un premio que me motiva a seguir trabajando porque tengo retos por delante muy bonitos", confesó.
Arremetida de Ucrania contra el COI: lo acusa de ser un "promotor de la guerra" con Rusia
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski denunció la "hipocresía" del COI e invitó al alemán Thomas Bach, jefe del Comité, a visitar Bajmut, uno de puntos más candentes de la guerra con Rusia
Los "asesinos" rusos no entran en el Mundial de atletismo: ucraniana campeona de pista cubierta
La joven atleta ucraniana Yaroslava Mahuchikh, poseedora de la mejor marca mundial del año en salto alto, mencionó que los "asesinos" rusos no tienen cabida en el Mundial de atletismo.
"Estoy bien, espero mañana no suceda": Nairo Quintana sobre la caída que tuvo en el Tour
El colombiano estuvo en medio de la caída que se presenció al principio de la octava etapa del Tour.
Así fue la gran inauguración de los Juegos Paralímpicos de Pekín-2022
Con un mensaje de paz empezó la decimotercera edición del evento que reúne a deportistas de todo el mundo.
¿Selección rusa se podría quedar fuera del Mundial Qatar? FIFA, en "conversaciones avanzadas"
Los rusos deben disputar un partido de repesca el 24 de marzo contra Polonia, pero polacos han repetido en varias ocasiones que rechazarán disputarlo, incluso en un terreno neutral.