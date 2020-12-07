En vivo
Blu Radio  / COI

COI

Comité Olímpico Internacional

  • Vladyslav Heraskevych
    Vladyslav Heraskevych
    Foto: AFP
    Deportes

    Polémica en Olímpicos de Invierno: expulsan a ucraniano por casco con fotos de atletas fallecidos

    El COI le había ofrecido la posibilidad de lucir un brazalete negro en vez de ese casco, pero el deportista rechazó la posibilidad y el miércoles entrenó con él en su cabeza.

  • Juegos Olímpicos de París.jpeg
    Blu Radio - AFP
    Blu Radio - AFP
    Deportes

    El COI admite a rusos y bielorrusos en los Juegos Olímpicos de París 2024 bajo bandera neutral

    Once deportistas cumplen por el momento esos criterios, ocho rusos y tres bielorrusos, precisó el COI en un comunicado.

  • eSports en el COI.jpg
    eSports en el COI //
    Foto: AFP
    Deportes

    Comité Olímpico Internacional crea una comisión para los eSports, el "deporte del futuro"

    El objetivo del COI es que más jóvenes hagan parte del mundo de los deportes de forma saludable y eficaz, además de hacer una alternativa con la inclusión de los eSports.

  • Juegos Olímpicos de París 2024.jpg
    Blu Radio - AFP
    Blu Radio - AFP
    Deportes

    Rusia podría estar presente en los próximos Juegos Olímpicos, según propuesta del COI

    Desde la COI defendieron la reintegración de atletas rusos y bielorrusos porque "ningún deportista tiene que pagar los platos rotos de sus gobiernos".

  • Yulimar Rojas
    Venezuela's Yulimar Rojas celebrates after winning the women's triple jump event of the IAAF Diamond League athletics meeting "Weltklasse" in Zurich on September 9, 2021. (Photo by STEFAN WERMUTH / AFP)
    STEFAN WERMUTH/AFP
    Deportes

    "El Mundial de Budapest me quita el sueño": Yulimar Rojas

    "Es un premio que me motiva a seguir trabajando porque tengo retos por delante muy bonitos", confesó.

  • Volodymyr Zelensky
    Volodymyr Zelensky
    Foto: AFP
    Mundo

    Arremetida de Ucrania contra el COI: lo acusa de ser un "promotor de la guerra" con Rusia

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski denunció la "hipocresía" del COI e invitó al alemán Thomas Bach, jefe del Comité, a visitar Bajmut, uno de puntos más candentes de la guerra con Rusia

  • _Yaroslava Mahuchikh.jpg
    Yaroslava Mahuchikh
    Foto: AFP
    Deportes

    Los "asesinos" rusos no entran en el Mundial de atletismo: ucraniana campeona de pista cubierta

    La joven atleta ucraniana Yaroslava Mahuchikh, poseedora de la mejor marca mundial del año en salto alto, mencionó que los "asesinos" rusos no tienen cabida en el Mundial de atletismo.

  • Nairo Quintana Tour de Francia AFP.
    Blu Radio
    Foto: AFP
    Tour de Francia

    "Estoy bien, espero mañana no suceda": Nairo Quintana sobre la caída que tuvo en el Tour

    El colombiano estuvo en medio de la caída que se presenció al principio de la octava etapa del Tour.

  • _Juegos Paralímpicos de Pekín-2022 (3).jpg
    Juegos Paralímpicos de Pekín-2022
    Foto: AFP
    Juegos Olímpicos

    Así fue la gran inauguración de los Juegos Paralímpicos de Pekín-2022

    Con un mensaje de paz empezó la decimotercera edición del evento que reúne a deportistas de todo el mundo.

  • Aleksandr Golovin_afp.PNG
    Aleksandr Golovin
    Foto: AFP
    Deportes

    ¿Selección rusa se podría quedar fuera del Mundial Qatar? FIFA, en "conversaciones avanzadas"

    Los rusos deben disputar un partido de repesca el 24 de marzo contra Polonia, pero polacos han repetido en varias ocasiones que rechazarán disputarlo, incluso en un terreno neutral.

