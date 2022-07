"Estoy bien, espero mañana no suceda": Nairo Quintana sobre la caída que tuvo en el Tour

El colombiano Nairo Quintana sufrió una caída en la primera parte de la octava etapa del Tour de Francia, pero aseguró que no parece tener consecuencias y entró en la meta de Lausana en el grupo de los favoritos.

"Se ha rodado muy rápido , pero he hecho el esfuerzo. Me he caído, pero estoy bien, espero que mañana no tenga problemas, que pueda correr bien (la etapa) y acabar con los mejores", aseguró el ciclista del Arkea.

⏪💥 Así ha sido el momento de la caída.



Una montonera que deja como consecuencia el abandono de @kvermaerke.#TDF2022 pic.twitter.com/pR9xdNASMl — Tour de France ES (@letour_es) July 9, 2022

Publicidad

Tras el repecho final que llevaba a la sede del Comité Olímpico Internacional (COI), donde estaba situada la meta, Quintana aguantó el tirón explosivo de los favoritos y acabó decimoquinto con el mismo tiempo que el ganador, el belga Wout van Aert.

El colombiano es undécimo de la general, a 2.10 del esloveno Tadej Pogacar, que sumó cuatro segundos de bonificación en la meta de Lausana gracias a su tercer puesto.

Escuche el podcast “Al Pelo con Tata” y conozca colores de moda que pueden sentarle bien a tu cabello: