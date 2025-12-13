En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Junior pegó primero en la final
María Corina Machado
Zulma Guzmán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Capturados en Bogotá y Cali 6 chinos y 2 colombianos que ingresaban contrabando de Asia

Capturados en Bogotá y Cali 6 chinos y 2 colombianos que ingresaban contrabando de Asia

La Fiscalía reveló que la red criminal utilizaba dádivas a funcionarios públicos para sacar mercancía del puerto de Buenaventura y moverla sin controles hasta Cali, Bogotá y otras regiones del país.

Capturan 8 personas por contrabando de mercancía
Capturan 8 personas por contrabando de mercancía
Foto: Fiscalía General de la Nación
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 13 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad