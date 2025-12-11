Cayó alias ‘Arenitas’, señalado de homicidios en Barrancabermeja y buscado por Interpol

En la vereda La Vega, sector norte de Bucaramanga, la Policía capturó a Josmar Andrés García, alias ‘Arenitas’ o ‘Andrés Búcaros’, quien tenía orden vigente por homicidio y concierto para delinquir, además de una circular azul de Interpol. García es señalado de pertenecer a la banda ‘Los Bucaros’.

Durante el procedimiento también fue capturado Luis Felipe Carreño, también según las autoridades integrante de ‘Los Bucaros’. A los dos hombres les incautaron una pistola, siete cartuchos calibre 9 mm, dos celulares, una motocicleta y 4.107 gramos de marihuana, que estarían destinados al expendio en la zona. La motocicleta habría sido empleada para facilitar actividades delictivas.

De acuerdo con el coronel Diego Pinzón, comandante encargado de la Policía Metropolitana, “alias ‘Arenitas’ sería el cabecilla principal de ‘Los Búcaros’ y se ocultaba en Bucaramanga mientras huía de las autoridades por su presunta participación en varios homicidios ocurridos en Barrancabermeja. Las investigaciones señalan que el capturado tendría además vínculos con los grupos criminales Los del Sur y el Tren de Aragua, articulando acciones relacionadas con asesinatos y control de expendios de estupefacientes en la capital santandereana”, explicó el oficial.

Los dos detenidos, junto con el arma, la droga y demás elementos incautados, quedaron a disposición de la Fiscalía para su proceso de judicialización.