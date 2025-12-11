En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Cayó alias ‘Arenitas’, señalado de homicidios en Barrancabermeja y buscado por Interpol

La Policía Metropolitana de Bucaramanga también capturó a otro hombre integrante de la banda delincuencial ‘Los Bucaros’.

