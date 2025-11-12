¿Ecopetrol ha estado haciendo lobby con EEUU tras la inclusión de Petro en la Lista Clinton?

Ecopetrol niega que haya estado haciendo lobby con el Gobierno de los Estados Unidos tras la inclusión del presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton. Sin embargo, dos fuentes con conocimiento del tema aseguran que se han dado acercamientos en las últimas semanas.

Hasta el momento, la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos ha incluido en la lista OFAC al presidente Gustavo Petro, a su exesposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro Burgos y al ministro del interior Armando Benedetti en la Lista Clinton.

Según las versiones conocidas por Blu Radio, en Ecopetrol son conscientes del severo impacto que podría llegar a tener una eventual inclusión en la lista del presidente de la empresa, Ricardo Roa, y por eso están tratando de adelantarse a cualquier posibilidad de que eso ocurra. Hay que tener en cuenta que hoy no hay ningún anuncio formal en esa dirección.

Ricardo Roa Foto: X @ricroabar

Roa fue el gerente de la campaña Petro Presidente y, además, ha sido históricamente uno de los hombres de confianza del mandatario colombiano, a quien ha acompañado desde que fue alcalde de Bogotá en 2012.



Los acercamientos de Ecopetrol con el Departamento de Estado, según una de las fuentes, habrían buscado darle tranquilidad al Gobierno de Donald Trump sobre el apego de la petrolera a la lucha contra el lavado de activos. Desde la compañía, también estarían enfatizado en el mensaje de que la petrolera es de vital importancia para la economía colombiana y de que los inversionistas internacionales, entre ellos grandes fondos de inversión de los Estados Unidos, tienen intereses en Ecopetrol.

Al Gobierno de Estados Unidos le preocupan cosas como los numerosos anuncios del presidente Gustavo Petro de comprarle al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela tanto gas natural como la compañía Monómeros Colombovenezolanos. Además, la Embajada de Estados Unidos en Colombia está estudiando las implicaciones de los intentos del Gobierno Petro de venderle electricidad a Venezuela, a través de un entramado empresarial que ya habíamos revelado en Blu Radio en semanas anteriores.

Se espera que en los próximos días el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anuncie nuevas inclusiones de personas relacionadas con el presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton.



Respuesta de Ecopetrol

Consultada por este medio para la nota, Ecopetrol negó los contactos y respondió: “Ecopetrol tiene una relación institucional constante y cordial con todas las embajadas, no es verdad que se estén haciendo acercamientos con la Embajada de EEUU con ese objetivo”.