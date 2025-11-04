Defensa de Ricardo Roa entrega pruebas que sustentan compra del inmueble 901

El equipo jurídico del actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, radicó ante la Fiscalía General de la Nación un memorial en el que se aporta la documentación y trazabilidad completa que, según la defensa, acredita la legitimidad en la adquisición del inmueble identificado como 901.

De acuerdo con el representante, las pruebas entregadas al ente investigador detallan paso a paso el proceso de compra del predio, incluyendo la procedencia de los recursos, los créditos adquiridos y las entidades financieras que participaron en la transacción. “En este documento se detalla de manera clara y certera, fundamentada en documentación expedida por las diferentes entidades financieras que intervinieron en la operación, cómo se hizo el acercamiento por parte del ingeniero Roa para la adquisición de ese predio, con qué fondos fueron cancelados y las deudas o créditos que tuvo que adquirir para poder cancelar el monto establecido”, señaló el abogado Juan David León.

Ricardo Roa Foto: X @ricroabar

El escrito, según su representante, busca aportar transparencia y rigor técnico al proceso en el marco de las investigaciones abiertas por supuestas irregularidades en la compra del inmueble. “De esta manera, es un paso más que demuestra la legalidad del comportamiento realizado por el doctor Ricardo Roa y que despeja cualquier manto o duda que pueda haber sobre la negociación”, agregó.

La documentación presentada ante la Fiscalía incluye certificaciones bancarias, extractos de movimientos financieros y registros notariales que, según la defensa, respaldarían la trazabilidad completa de la operación y confirmarían que la adquisición se realizó dentro de los parámetros legales y con recursos justificados.



La Fiscalía tiene abierta una indagación por la compra de este inmueble para establecer presunta responsabilidad de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.