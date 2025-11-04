En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Defensa de Ricardo Roa entrega pruebas que sustentan compra del inmueble 901

Defensa de Ricardo Roa entrega pruebas que sustentan compra del inmueble 901

El abogado Juan David León radicó un memorial con documentación y trazabilidad de la compra.

Ricardo Roa sale de la presidencia de Ecopetrol.
Ricardo Roa en medio de una rueda de prensa en agosto de 2024.
Foto: Presidencia.
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 4 de nov, 2025

