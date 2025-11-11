Listo el camino para que un miembro de la USO llegue a la junta de Ecopetrol

Ecopetrol tendrá un trabajador en la junta directiva, pero tendrá que cumplir los mismos requisitos que se exigen a otros miembros del directorio, de acuerdo con la modificación a los estatutos de la compañía aprobada este 11 de noviembre durante una asamblea extraordinaria de accionistas.

Hoy en día, ningún trabajador de Ecopetrol puede ser parte de la junta directiva de la petrolera. La junta directiva es la máxima instancia de la empresa: elige al presidente de la compañía, supervisa su trabajo y además aprueba las decisiones de negocios más relevantes.

Sin embargo, a partir del cambio de estatutos, uno de los 9 puestos de la junta directiva será para un trabajador de la petrolera elegido por votación por sus compañeros.

Inicialmente, el gobierno había establecido unos requisitos para ocupar ese puesto, pero tras las críticas de los sindicalistas, decidió relajarlos con el propósito de facilitar la participación de los trabajadores. Por ejemplo, se van a exigir 12 años de experiencia profesional, pero se cuentan a partir del momento en que esa persona ha obtenido cualquier título de educación superior. Eso incluye cualquier estudio técnico o tecnológico.



También se eliminó la prohibición de que un directivo sindical se postulara para ocupar ese cargo, lo que le abre las puertas a los líderes de la USO; sin embargo, debe renunciar a ese cargo en el sindicato antes de posesionarse ante la asamblea de Ecopetrol.

También se permitirá la acreditación de experiencia operativa como parte de los requisitos para ser parte de la junta directiva.

"Eso es lo que hemos llamado desde hace mucho tiempo el gran pacto social que deberíamos construir en Colombia, que permite no solamente construir democracia, sino construir equidad, construir equilibrio y esto que estamos haciendo hoy es solamente una pequeña señal en ese camino que ojalá fuera entendido no solamente por los accionistas que nos acompañan de Ecopetrol, sino como una señal para todo el sector empresarial del país, si queremos que nuestra economía sea una economía que se desarrolle, que crezca, que evite ese nivel de desequilibrio y de inequidad que hoy en día tenemos y que rompa con los niveles de desigualdad que nos caracterizan en nuestra sociedad", dijo el ministro de Hacienda Germán Ávila.



Las reacciones a la noticia

La Unión Sindical Obrera (USO) celebró el cambio en los estatutos y su presidente, César Loza, dijo que aunque tiene diferencias con el gobierno de Gustavo Petro, un gobierno de derecha no le daría esa clase de espacios a los trabajadores.

"Compañero ministro, un agradecimiento a su compromiso para que un trabajador forme parte de la Junta directiva", dijo Loza.

Sin embargo, no todos comparten el optimismo. Luis Carlos Orejarena, presidente de la Asociación Amigos de Ecopetrol, aseguró que las modificaciones a los estatutos están deteriorando el gobierno corporativo de la empresa porque se permite tomar decisiones sin cumplir la cuota de género al interior del directorio y creando gastos adicionales para la compañía como la remuneración adicional para los comités de apoyo de la junta.