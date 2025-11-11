En vivo
Economía  / Listo el camino para que un miembro de la USO llegue a la junta de Ecopetrol

Listo el camino para que un miembro de la USO llegue a la junta de Ecopetrol

El trabajador será elegido para la junta de Ecopetrol por votación y su experiencia profesional contará desde el momento en que haya obtenido un título de educación superior, que puede ser de técnico o tecnólogo.

Ecopetrol: análisis de la crisis y futuro energético en Colombia
Foto: Ecopetrol
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 11 de nov, 2025

