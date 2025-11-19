Esta operación fue legítima: minDefensa Sánchez defiende ante el Congreso el bombardeo en Guaviare

En la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes se realizó este miércoles un debate de control político al que fueron citados el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Aunque el debate estaba citado desde antes de que se supiera que hubo menores de edad que fallecieron en bombardeos de las Fuerzas Militares en diferentes zonas del país, este fue un tema al que hicieron referencia varios congresistas.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el bombardeo en el Guaviare en el que murieron 7 menores de edad se hizo contra los cabecillas de las disidencias.

“Se aplicó la precaución porque se hizo a una hora y en un lugar donde prácticamente no iban a transitar personas protegidas por el DIH. Se dirigió específicamente a la posición que teníamos por información de inteligencia de los cabecillas, no de toda la estructura, buscando siempre proteger a nuestros menores, víctimas del reclutamiento forzado que los llevan a las hostilidades y les hacen perder la protección en las mismas”, dijo Sánchez.



Foto: @mindefensa en X.

El ministro de Defensa también señaló que en esa zona del país hay un alto nivel de reclutamiento forzado.

“Lo que sí sabíamos nosotros es que la probabilidad de que existieran menores ahí en esa zona era alta por el reclutamiento que estaban haciendo. Pero la certeza de saber si estaban ahí o no, no la hay. La única manera era estar metidos allá y contarlos ahí, decirles, a ver, saquen la cédula”, agregó Sánchez.

Al final del debate el ministro aseguró que esta acción fue legítima.

“Gracias por este espacio para analizar y no tapar las cosas, decirlas tal y crudas como son, con mucho dolor. Claro que sí, lamento y mi mayor solidaridad con las familias, los menores, de todos los colombianos víctimas del conflicto. Esta operación fue legítima, pero si desestimulamos el empleo de las capacidades del Estado para su protección, comprometemos el cumplimiento de los fines esenciales que tenemos en la Constitución. Y en última instancia, los que van a ganar aquí son los criminales”, señaló Sánchez.