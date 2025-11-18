En vivo
Katherine Miranda radicó moción de censura contra minDefensa con la firma de 30 representantes

Katherine Miranda radicó moción de censura contra minDefensa con la firma de 30 representantes

La moción de censura contra el ministro de defensa, Pedro Sánchez, es por los bombardeos de las últimas semanas en los que murieron menores de edad.

