Katherine Miranda radicó moción de censura contra minDefensa con la firma de 30 representantes

La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, radicó la moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tras los recientes bombardeos en los que han muerto al menos 15 menores de edad.

“Espero una profunda coherencia por parte del Pacto Histórico que hace seis años acá estuvimos votando y haciendo la discusión de una moción de censura contra Botero en unos hechos bastante parecidos a los que hoy nos llevan a la moción de censura, entonces espero que la moción de censura prospere”, señaló Miranda.

La moción de censura fue radicada con 30 firmas; incluso, firmaron tres representantes a la Cámara del Pacto Histórico.

“Y es que en este Congreso no le vamos a echar la culpa a nuestras fuerzas militares. Los responsables de la pérdida de vida de niños en Colombia son los grupos criminales. Pero esos grupos criminales han tenido en la paz total del presidente Petro la mejor oportunidad para reclutar en todo el territorio nacional niños”, dijo el representante de Cambio Radical, Julio Cesar Triana.



Incluso algunos representantes pidieron la renuncia de Sánchez. “La defensora del Pueblo, Iris Marín, hace un año, expidió una alerta pidiéndole al gobierno que hiciera algo para frenar el avance de las disidencias en Guaviare y especialmente en Calamar y no hubo poder humano que lograra que hiciera nada. El reclutamiento de menores ha aumentado un 160 % y el presidente se atreve a decir que se ha reducido. Más o menos un gobierno laxo con las cabezas de las organizaciones criminales y duro contra los niños y las niñas reclutadas, víctimas del conflicto armado, no lo podemos aceptar. Renuncie ministro de defensa, apoyo la moción de censura en contra de este ministro”, agregó la representante Jennifer Pedraza.

Es importante recordar que hasta el momento ninguna moción de censura ha prosperado en el Congreso. “El Estado no puede bombardear su futuro. ¿En qué momento se decidió que era aceptable correr este riesgo? Hoy quiero dejar constancia en la plenaria porque no solamente es la muerte de siete adolescentes, sino 15 niños que van de agosto a diciembre. Niños que fueron asesinados en operativos militares en enfrentamientos contra las Farc, los cuales, según reporte, el 48 % de ellos son niños indígenas. Y esto no es una situación aislada”, agregó la representante del Pacto Histórico, Alexandra Vásquez.