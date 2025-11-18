¿Hay votos suficientes para tumbar al mindefensa? Katherine Miranda habla sobre moción de censura

Para que la moción de censura prospere, se necesitan 21 votos. La congresista Miranda afirmó que cree que superará esa cifra, basando su optimismo en la "molestia grande" que existe al interior del Congreso.

La representante apeló directamente a la coherencia de algunos miembros del Pacto Histórico, recordando que hace unos años estos mismos congresistas apoyaron la moción contra el exministro Botero.

Aunque prefirió no revelar nombres, Miranda señaló que la doble moral que, a su juicio, está manejando el presidente Gustavo Petro, ha generado un profundo malestar interno; la representante reveló que ha enviado mensajes por redes sociales a Iván Cepeda, un activo crítico de los bombardeos en el gobierno anterior, pidiéndole que se unan para llevar la denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI).

La congresista refutó directamente la afirmación del ministro de que, si los menores reclutados tienen más de 12 años, se convierten en "combatientes ilegales en armas y en consecuencia blancos legítimos de no son combatientes".



El derecho internacional humanitario y el Comité Internacional de la Cruz Roja son "absolutamente claros" al establecer que incluso un niño reclutado que porte armas o participe en hostilidades sigue siendo fundamentales como el de distinción (si existe duda sobre la presencia de civiles, el ataque no puede realizarse), precaución y proporcionalidad.



Bombardeos con menores víctimas: Guaviare y Amazonas

Miranda recordó otro caso preocupante: el bombardeo del 1 de octubre en el Amazonas.

En el caso del Amazonas, inicialmente se informó la "neutralización" de cuatro de los principios del DIH. En total, Miranda estima que ha habido ocho bombardeos por parte del gobierno durante este año y un cálculo de unos 18 bombardeos en los tres años defallida paz total" que ha tardado en implementar ofensivas.

Las cifras de reclutamiento forzado son alarmantes: si bien en 2022 el registro era de 30 menores. Finalmente, la congresista puso el foco en el accionar negligente contra el ELN. Denunció que el Catatumbo (Norte de Santander) es el tercer departamento con más reclutamiento armado en este momento, pero nada" hace más de dos meses.

Este debate no solo busca la remoción del ministro de Defensa, sino que pone en tela de juicio el respeto por los protocolos de protección a la niñez establecidos incluso por este mismo gobierno.