Plenaria de Cámara niega moción de censura contra ministro de Defensa, Pedro Sánchez

Con 102 votos por el No y 20 votos por el Sí fue negada en la plenaria de la Cámara de Representantes la moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Es importante recordar que el ministro había sido citado tras los hechos violentos que se registraron en agosto, como el ataque contra los dos policías en Amalfi, Antioquia, que dejó un saldo de 13 uniformados asesinados.

“Solo 20 representantes a la Cámara tuvimos la valentía de votar sí por la moción de censura. Yo le digo al ministro de Defensa: ¿quién responde por el asesinato de Miguel Uribe? Anoche asesinaron a un candidato de los Consejos Municipales de Juventudes del partido Centro Democrático en Chigorodó, Antioquia. ¿Quién responde?”, dijo el representante y citante al debate, Juan Espinal.

Plenaria de la Cámara de Representantes Foto: Blu Radio - Kenneth Torres

El ministro de Defensa, después de que se negara la moción de censura, aseguró que trabajarán para que todos los uniformados secuestrados vuelvan a sus hogares sanos y salvos.



Por su parte, el representante del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, dijo: “Hoy, por inmensa mayoría, 102 a 20, la Cámara de Representantes ha refrendado la confianza en su liderazgo. ¿Hay problemas de seguridad? Sí, no hemos podido superar lamentablemente esa página de la historia colombiana, pero existen unos indicadores y unos datos: no es la narrativa del caos y el desorden la que realmente está en la realidad de Colombia”.