¿Qué se sabe tras los bombardeos de EE. UU. a Venezuela?

La madrugada del sábado marcó un punto de quiebre en la ya tensa relación entre Estados Unidos y Venezuela. Una serie de bombardeos sobre Caracas y otras regiones del país sorprendió a la población mientras dormía y abrió un nuevo capítulo de incertidumbre política y militar en la región. Horas después, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que su Gobierno había capturado y sacado del país al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores.

Las imágenes de explosiones, columnas de humo y helicópteros sobrevolando la capital circularon rápidamente en redes sociales, mientras las autoridades venezolanas intentaban dimensionar el impacto de la operación y la comunidad internacional reaccionaba con preocupación.



¿Cuándo se lanzaron los ataques y cómo se desarrollaron?

Según reportes de la AFP, las primeras explosiones se escucharon poco antes de las 2:00 de la madrugada en Caracas y zonas cercanas. Los bombardeos se extendieron hasta aproximadamente las 3:15 a. m., dejando escenas de pánico entre los habitantes.

Videos difundidos en redes sociales mostraban misiles cruzando el cielo nocturno y helicópteros militares sobre la capital. Varias horas después, cerca de las 11:00 de la mañana GMT, un senador estadounidense aseguró que la operación militar ya había concluido, dando por cerrada la fase activa de los ataques.

¿Cuáles fueron los objetivos de los bombardeos en Venezuela?

Los ataques se concentraron en puntos estratégicos, principalmente instalaciones militares. Entre los objetivos confirmados se encuentran:



Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar del país y sede del Ministerio de Defensa, donde se reportaron incendios y daños visibles en vehículos blindados.

y sede del Ministerio de Defensa, donde se reportaron incendios y daños visibles en vehículos blindados. El complejo aeronáutico de La Carlota , aeropuerto militar y privado en el este de Caracas, donde se observaron vehículos calcinados.

, aeropuerto militar y privado en el este de Caracas, donde se observaron vehículos calcinados. Otras explosiones se registraron en La Guaira, Maracay y Higuerote , zonas clave por su infraestructura militar y portuaria.

, zonas clave por su infraestructura militar y portuaria. En Fuerte Tiuna, que también alberga viviendas donde residen miles de familias, varios habitantes huyeron con maletas al amanecer. “Casi nos matan”, relató una mujer mientras abandonaba la zona.

¿Fue capturado Nicolás Maduro y cuáles fueron las reacciones internacionales?

Donald Trump aseguró que Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron “capturados y exfiltrados” del país, aunque hasta ahora no se han presentado pruebas que confirmen cómo ocurrió la supuesta detención. Helicópteros estadounidenses fueron vistos sobrevolando Caracas, pero se desconoce el paradero exacto del mandatario, quien en los últimos meses habría cambiado frecuentemente de residencia.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez exigió una “prueba de vida”, mientras Rusia pidió una aclaración inmediata. Moscú calificó los ataques como un “acto de agresión armada”, postura respaldada por Irán, que habló de una violación flagrante de la soberanía venezolana. En América Latina, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, describió la operación como una afrenta grave. Desde Europa, la Unión Europea llamó a la moderación y España se ofreció como mediadora para una salida pacífica.

Venezuela, por su parte, solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras el país sigue a la espera de respuestas claras sobre el alcance real de esta ofensiva y el futuro inmediato de su liderazgo político.