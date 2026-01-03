En vivo
Blu Radio  / Mundo  / ¿Qué se sabe tras los bombardeos de EE. UU. a Venezuela?

¿Qué se sabe tras los bombardeos de EE. UU. a Venezuela?

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que su Gobierno había capturado y sacado del país al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores.

Reportan explosiones en Caracas, Venezuela
Reportan explosiones en Caracas, Venezuela
Foto: X @crownintelgroup
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

