Gobernadores de Magdalena y La Guajira piden puente militar para volver a conectar los departamentos

La emergencia por las fuertes lluvias en la Costa Caribe no solo deja un saldo doloroso en Santa Marta, con tres personas fallecidas y más de 170 familias damnificadas, sino también un punto crítico para la movilidad nacional: el colapso del puente de Mendihuaca, en la Troncal del Caribe, que mantiene interrumpida la conexión entre el Magdalena y La Guajira.

Este lunes, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, y su homólogo de La Guajira Jairo Aguilar, realizaron una visita conjunta al punto afectado, en el kilómetro 37+650 de la vía Santa Marta–Río Palomino. En el lugar firmaron la solicitud formal de apoyo para la instalación de un puente militar, con el que esperan restablecer de manera provisional la conectividad entre ambos departamentos y garantizar el tránsito de personas, alimentos, combustible y servicios esenciales.

“Estamos solicitando a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y a las autoridades competentes que prioricen este tramo. El puente militar es urgente para devolverle la movilidad a la Troncal del Caribe y proteger la vida de quienes a diario dependen de esta vía”, fue el mensaje de la mandataria magdalenense, quien también pidió a Invías avanzar en la construcción de una solución definitiva para Mendihuaca.

La solicitud se presenta en medio de un balance preliminar que da cuenta de la magnitud de la emergencia en Santa Marta. El Puesto de Mando Unificado, activado por la Alcaldía Distrital, reporta hasta ahora 170 familias damnificadas en al menos siete sectores, entre ellos Vista al Mar, Playa Salguero, Villa Tabla, San Martín, Colinas del Río y Loma Linda. Solo en Vista al Mar se registran 10 viviendas destruidas, 25 inhabitables y cuatro personas heridas.



El dato más doloroso está en Gaira, donde tres personas, una madre de 67 años, su hijo de 48 y un hombre identificado como Evelio Maldonado, perdieron la vida en medio de la emergencia. La administración distrital asumirá los gastos fúnebres y mantiene desplegado, junto a organismos de socorro, un operativo de atención humanitaria y maquinaria amarilla para remover sedimentos y material de arrastre.

Mientras tanto, la Troncal del Caribe permanece cerrada a la altura de Mendihuaca y el tránsito hacia La Guajira debe hacerse por la ruta alterna Ciénaga–Bosconia–La Paz–Villanueva–Riohacha, lo que alarga tiempos de viaje y encarece el transporte de carga y pasajeros.

Con el pedido de un puente militar firmado en terreno por los dos gobernadores, el Caribe espera una respuesta rápida del Gobierno Nacional para evitar que la ruptura de la vía se sume a las pérdidas humanas y materiales que ya deja el temporal en esta zona del país.