Gobernadores de Magdalena y La Guajira piden puente militar para volver a conectar los departamentos

Gobernadores de Magdalena y La Guajira piden puente militar para volver a conectar los departamentos

Los mandatarios regionales firmaron en terreno la solicitud de apoyo para instalar un puente provisional en la Troncal del Caribe, mientras avanza la atención a más de 170 familias damnificadas en Santa Marta.

