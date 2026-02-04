Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 4 de febrero de 2026

Publicidad
El Dorado Tarde se consolida como uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a su amplia cobertura a nivel nacional, miles de apostadores participan a diario desde distintas ciudades y municipios del país.
El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles 4 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Los premios del Dorado Tarde varían según la modalidad elegida y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales establecidos son los siguientes:
Desde el año 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una novedad que incrementa las posibilidades de ganar cuando coincide con el número oficial. Esta alternativa amplía las opciones de premiación y hace que el Dorado Tarde resulte aún más atractivo para los apostadores.
El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde es seguro, sencillo y transparente. Según las disposiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse exclusivamente en puntos de pago autorizados.
Para realizar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:
Cumplir con estas condiciones permite realizar un trámite ágil y confiable, garantizando que los apostadores disfruten con tranquilidad de uno de los juegos de chance más tradicionales y representativos de Colombia.