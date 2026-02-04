Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 4 de febrero de 2026

El Dorado Tarde se consolida como uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a su amplia cobertura a nivel nacional, miles de apostadores participan a diario desde distintas ciudades y municipios del país.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, miércoles 4 de febrero de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles 4 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:

Últimos sorteos de Dorado Tarde

Sorteo Fecha Resultado Dorado Tarde 3 febrero 2026 9366 - 1 Dorado Tarde 2 febrero 2026 9366 - 1 Dorado Tarde 31 enero 2026 5734 - 2 Dorado Tarde 30 enero 2026 2941 - 1 Dorado Tarde 29 enero 2026 6338 - 6 Dorado Tarde 27 enero 2026 6825 - 4 Dorado Tarde 26 enero 2026 2832 - 5 Dorado Tarde 24 enero 2026 9548 - 6 Dorado Tarde 23 enero 2026 0552 - 6 Dorado Tarde 22 enero 2026 3232 - 1 Dorado Tarde 21 enero 2026 0703 - 8 Dorado Tarde 20 enero 2026 0645 - 1

Modalidades y pagos del Dorado Tarde

Los premios del Dorado Tarde varían según la modalidad elegida y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales establecidos son los siguientes:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Desde el año 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una novedad que incrementa las posibilidades de ganar cuando coincide con el número oficial. Esta alternativa amplía las opciones de premiación y hace que el Dorado Tarde resulte aún más atractivo para los apostadores.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde es seguro, sencillo y transparente. Según las disposiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse exclusivamente en puntos de pago autorizados.

Para realizar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el pago.

Cumplir con estas condiciones permite realizar un trámite ágil y confiable, garantizando que los apostadores disfruten con tranquilidad de uno de los juegos de chance más tradicionales y representativos de Colombia.