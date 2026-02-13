Chance Sinuano Noche: resultado del último sorteo hoy viernes 13 de febrero de 2026

Publicidad
El chance Sinuano Noche continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más consultados en la Costa Caribe colombiana. Con una fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este sorteo diario se ha convertido en una tradición para miles de jugadores que cada noche revisan los resultados con la ilusión de acertar.
El resultado oficial del Sinuano Noche correspondiente a este viernes 13 de febrero de 2026 fue:
Estos datos son los únicos oficiales y válidos para la verificación de premios, de acuerdo con la modalidad de apuesta seleccionada por cada jugador.
El Sinuano Noche se sortea todos los días. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo. Este horario fijo permite a los apostadores planificar sus jugadas y estar atentos a la publicación del número ganador.
El Sinuano Noche ofrece distintas alternativas de apuesta que se ajustan a diferentes presupuestos. Los valores de juego van desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación tanto de jugadores ocasionales como frecuentes.
Para ganar, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial de izquierda a derecha, según la modalidad elegida.
Las principales modalidades son:
Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su estrategia.
En Colombia, el Sinuano Noche también puede jugarse a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en el país.
El proceso incluye:
Esta alternativa ofrece mayor comodidad, seguridad y acceso rápido a los resultados oficiales.
El procedimiento para reclamar un premio varía según el valor ganado, pero en todos los casos se deben presentar:
El Sinuano Noche mantiene su popularidad gracias a la constancia de sus sorteos diarios. Estos fueron los resultados oficiales de los primeros días de febrero de 2026:
Con cada sorteo, el Sinuano Noche renueva la expectativa de miles de jugadores en la región Caribe, consolidándose como una de las opciones de chance más seguidas en Colombia.