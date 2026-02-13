Chance Sinuano Noche: resultado del último sorteo hoy viernes 13 de febrero de 2026

El chance Sinuano Noche continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más consultados en la Costa Caribe colombiana. Con una fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este sorteo diario se ha convertido en una tradición para miles de jugadores que cada noche revisan los resultados con la ilusión de acertar.



Número ganador del Sinuano Noche – viernes 13 de febrero de 2026

El resultado oficial del Sinuano Noche correspondiente a este viernes 13 de febrero de 2026 fue:



Detalle del resultado:

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Estos datos son los únicos oficiales y válidos para la verificación de premios, de acuerdo con la modalidad de apuesta seleccionada por cada jugador.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se sortea todos los días. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo. Este horario fijo permite a los apostadores planificar sus jugadas y estar atentos a la publicación del número ganador.



Modalidades de juego del chance Sinuano Noche

El Sinuano Noche ofrece distintas alternativas de apuesta que se ajustan a diferentes presupuestos. Los valores de juego van desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación tanto de jugadores ocasionales como frecuentes.

Para ganar, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial de izquierda a derecha, según la modalidad elegida.

Las principales modalidades son:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifr as: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

as: acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su estrategia.



¿Cómo jugar chance en línea en Colombia?

En Colombia, el Sinuano Noche también puede jugarse a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en el país.

El proceso incluye:



Registrarse en un operador autorizado. Validar la identidad. Recargar saldo. Seleccionar el sorteo, el número y la modalidad de apuesta.

Esta alternativa ofrece mayor comodidad, seguridad y acceso rápido a los resultados oficiales.



Requisitos para reclamar un premio

El procedimiento para reclamar un premio varía según el valor ganado, pero en todos los casos se deben presentar:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento.

Requisitos según el monto (UVT):

Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UV T: diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

T: diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta. Iguales o superiores a 182 UVT: certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se realiza mediante transferencia en aproximadamente ocho días hábiles.

Últimos resultados del Sinuano Noche – febrero 2026

El Sinuano Noche mantiene su popularidad gracias a la constancia de sus sorteos diarios. Estos fueron los resultados oficiales de los primeros días de febrero de 2026:



12 de febrero de 2026: 8971 - 4

8971 - 4 11 de febrero de 2026 : 7643 - 7

: 7643 - 7 10 de febrero de 2026: 3792 - 2

3792 - 2 8 de febrero de 2026: 4137 - 0

Con cada sorteo, el Sinuano Noche renueva la expectativa de miles de jugadores en la región Caribe, consolidándose como una de las opciones de chance más seguidas en Colombia.