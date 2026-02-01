En vivo
Bad Bunny se embolsa el Grammy a mejor álbum de música urbana con 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'

Bad Bunny se embolsa el Grammy a mejor álbum de música urbana con 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'

El conejo malo también ganó este domingo el Grammy a mejor interpretación de música global con su canción 'EoO', imponiéndose a 'Cantando en el Camino' , de Ciro Hurtado, y a 'JERUSALEMA', de Angélique Kidjo, entre otros.

