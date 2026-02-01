Bad Bunny se embolsa el Grammy a mejor álbum de música urbana con 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'

La ceremonia de los Premios Grammy se realizó este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, en Estados Unidos, recinto que fue sede del evento por vigésima tercera ocasión.

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' de Bad Bunny se impuso este domingo con el Grammy a mejor álbum de música urbana, una categoría en la competía junto a 'Mixteip', de J Balvin; 'FERXXO VOL X: Sagrado', de Feid; 'NAIKI', de Nicki Nicole; 'EUB DELUXE', de Trueno y 'SINFÓNICO (En Vivo)', de Yandel.

La reconocida ceremonia, que se celebra desde el 4 de mayo de 1959, premia cada año lo mejor de la industria musical. En su edición 68º, el cantante Bad Bunny fue coronado como el mejor interpretación de música global.

El conejo malo también ganó este domingo el Grammy a mejor interpretación de música global con su canción 'EoO', imponiéndose a 'Cantando en el Camino' , de Ciro Hurtado, y a 'JERUSALEMA', de Angélique Kidjo, entre otros.



Asimismo, Bad Bunny arremetió contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) durante su discurso en los premios Grammy: "No somos salvajes no somos animales somos humanos y somos americanos", dijo tras recoger el galardón a mejor álbum de música urbana.

"Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE", comenzó el artista puertorriqueño tras subir al escenario. Le siguió una fuerte ovación de los asistentes.

Bad Bunny agregó durante su poderoso discurso que el odio "solo genera más odio".

Publicidad

"Lo único más poderoso que el odio es el amor, entonces, por favor, necesitamos ser diferentes. Si peleamos tenemos que hacerlo con amor, nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente y a nuestra familia, no lo olviden", concluyó.

Las palabras del puertorriqueño se producen en medio de la indignación en Estados Unidos después de que agentes de inmigración mataran a tiros a dos manifestantes contra las redadas migratorias en Mineápolis.