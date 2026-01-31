Chance Caribeña Noche: resultado del último sorteo hoy sábado 31 de enero de 2026

Publicidad
El chance Caribeña Noche es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos en Colombia. Con el paso de los años, se ha consolidado como una de las opciones preferidas por miles de apostadores, gracias a sus sorteos diarios y a la expectativa que genera cada noche entre quienes consultan de manera constante los resultados del chance.
El número ganador del chance Caribeña Noche de este sábado 31 de enero de 2026 es el: (en minutos). Felicitaciones a todos los ganadores. Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.
Este juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, lo que lo hace accesible para distintos perfiles de jugadores. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo, condición fundamental para validar cualquiera de las modalidades disponibles.
Desde el año 2025, el chance Caribeña Noche incorporó la opción de la quinta balota o número adicional, una alternativa pensada para quienes buscan incrementar sus ganancias. Esta modalidad permite aumentar el valor del premio cuando se acierta de manera simultánea junto con otras cifras del sorteo, ampliando las posibilidades para los participantes.
El sorteo del chance Caribeña Noche se realiza todos los días. El resultado oficial puede consultarse después de las 10:30 de la noche, una vez finaliza la transmisión correspondiente, momento en el que los apostadores verifican si el número jugado coincide con el ganador.
Este horario se mantiene de forma constante, lo que facilita a los jugadores estar atentos a la publicación diaria de los resultados.
El chance Caribeña Noche ofrece diversas modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparecen en el resultado oficial:
Estas modalidades permiten a los jugadores elegir la opción que mejor se ajuste a su presupuesto, estrategia y nivel de riesgo.
El Caribeña Noche se caracteriza por su flexibilidad en los valores de apuesta, lo que facilita la participación de jugadores ocasionales y habituales:
El proceso para reclamar un premio del Caribeña Noche depende del monto ganado, aunque existen requisitos básicos obligatorios que deben cumplirse en todos los casos.
Documentos fundamentales para cualquier premio:
Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Caribeña Noche
|30 Enero 2026
|5064 - 9
|Caribeña Noche
|29 Enero 2026
|2234 - 0
|Caribeña Noche
|28 Enero 2026
|3103 - 3
|Caribeña Noche
|27 Enero 2026
|5835 - 0
|Caribeña Noche
|26 Enero 2026
|4264 - 1
|Caribeña Noche
|25 Enero 2026
|1568 - 0
|Caribeña Noche
|24 Enero 2026
|7768 - 3
|Caribeña Noche
|23 Enero 2026
|8498 - 2
|Caribeña Noche
|22 Enero 2026
|6365 - 0
|Caribeña Noche
|21 Enero 2026
|2727 - 5
|Caribeña Noche
|20 Enero 2026
|8782 - 3
|Caribeña Noche
|19 Enero 2026
|5624 - 0
|Caribeña Noche
|18 Enero 2026
|4991 - 5