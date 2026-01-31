Chance Dorado Noche: resultado del último sorteo hoy sábado 31 de enero de 2026

El Dorado Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos y consultados en Colombia. Al igual que otros sorteos de este tipo, está disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados, lo que facilita el acceso a un amplio número de jugadores.

Resultado del Dorado Noche hoy sábado 31 de enero de 2026

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 31 de enero de 2026 es:



Número ganador: XXXX

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Este chance ofrece diversas modalidades de apuesta, con premios que dependen tanto de la cantidad de cifras acertadas como del tipo de jugada realizada. Por cada peso apostado, Dorado Noche entrega pagos que van desde aciertos básicos hasta combinaciones completas, ampliando las posibilidades de quienes consultan con frecuencia los resultados del chance.

En detalle, el plan de premios funciona así: acertar cuatro cifras en modalidad directa paga 4.500 veces lo apostado; cuatro cifras en modalidad combinada, 208 veces; tres últimas cifras directas, 400 veces; tres últimas cifras combinadas, 83 veces; dos últimas cifras directas o pata, 50 veces; y la última cifra directa o uña, cinco veces el valor apostado.



Desde 2025, los jugadores también pueden incluir la llamada quinta balota o número adicional, una alternativa que permite aumentar las ganancias cuando se acierta de forma simultánea junto con otras cifras del sorteo. Esta opción suma un componente adicional de expectativa y premio, sin modificar la mecánica tradicional del juego.



Qué días y a qué hora juega Dorado Noche

El sorteo del Dorado Noche se realiza exclusivamente los sábados, domingos y lunes festivos. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:00 de la noche, una vez finaliza el sorteo correspondiente, horario que se mantiene de manera constante para estos días.



¿Qué necesita para reclamar el premio del chance?

La empresa Paga Todo informó que, desde el 1 de febrero de 2015, el pago de premios iguales o superiores a 100.000 pesos se realiza directamente en sus puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos establecidos.

Para reclamar un premio es obligatorio ser mayor de edad, presentar el tiquete original correctamente diligenciado con todos los datos requeridos en la parte posterior y entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, documento único válido para este trámite. Cumplir con estas condiciones permite realizar el cobro de manera ágil y segura.

Sorteo en vivo Dorado Noche

Últimos resultados del chance Dorado Noche