Contraloría da ultimátum a UNGRD y Procuraduría alerta por problemas de salubridad tras ola invernal

Contraloría da ultimátum a UNGRD y Procuraduría alerta por problemas de salubridad tras ola invernal

Mientras la Contraloría revisa la disponibilidad de recursos para atender la emergencia, Procuraduría envió ayudas humanitarias y advirtió sobre riesgos en salud, vivienda e infraestructura tras las inundaciones en Córdoba.

