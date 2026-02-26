Juan Carlos Mora responde por fallas en Bancolombia: Mañanas Blu, jueves, 26 de febrero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 26 de febrero de 2026:
- El procurador general, Gregorio Eljach, habló de las elecciones del 8 de marzo.
- Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, se refirió de las fallas que ha presentado la entidad en sus servicios los últimos días.
- Adriana Avendaño, esposa del candidato al Senado Andrés Vásquez, comentó de qué se sabe de la desaparición de su esposo.
- Julia Medrano, alcaldesa de San Juan de Urabá, Antioquia, habló de la erupción de manera repentina del volcán en el municipio.
- Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia, se refirió de por qué no firmó la convocatoria de Constituyente del presidente Gustavo Petro.
