Procuraduría pide al MinEducación informes sobre investigación a la Fundación San José

La Procuraduría General de la Nación requirió al Ministerio de Educación Nacional entregar los resultados de la investigación administrativa preliminar que adelanta contra la Fundación de Educación Superior San José, tras identificar hechos que podrían comprometer la adecuada prestación del servicio educativo y la confianza en la validez de los títulos que otorga la institución.

La solicitud fue elevada por la Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, que pidió al Ministerio de Educación remitir todos los datos recopilados en la indagación, incluidos los relacionados con directivos, representantes legales, consejeros, administradores y revisores fiscales.

Además, el Ministerio Público pidió detallar las medidas preventivas o correctivas que el MinEducación considere necesarias para garantizar la legalidad en el proceso de otorgamiento de títulos y restablecer la confianza en el funcionamiento institucional de la entidad educativa.

Fundación San José anula títulos de Juliana Guerrero. Foto: Fundación San José y Blu Radio

La Procuraduría también señaló que esta actuación preventiva busca proteger la legalidad, la transparencia y la continuidad del servicio público de educación superior, sin interferir con la autonomía universitaria, pero velando porque esta se ejerza dentro del marco constitucional y legal.



Por esa razón, la Procuraduría dio tres días al Ministerio de Educación para remitir la información solicitada sobre los avances en las investigaciones.