Juvinao por títulos irregulares en Fundación San José: "Que no les renueven contrato a funcionarios"

La representante a la Cámara Catherine Juvinao realizó una nueva denuncia sobre la presunta expedición irregular de títulos profesionales por parte de la Fundación Universitaria San José, una situación que, según afirmó, habría beneficiado a funcionarios y contratistas vinculados al Gobierno y que ya habría generado un millonario detrimento al Estado.

En entrevista con Recap Blu, la congresista aseguró que, tras varios meses de investigación, su equipo identificó al menos 24 títulos que serían ilegales, entregados sin que los beneficiarios hubieran cumplido con el requisito obligatorio de presentar la prueba Saber Pro antes de graduarse, como lo establece la Ley 1324 de 2009.

“Estamos hablando de personas que recibieron su diploma sin haber presentado el Saber Pro o que lo hicieron días o incluso meses después de graduarse. Eso hace que esos títulos sean inválidos”, afirmó Juvinao, quien calificó los hallazgos como “escandalosos”.

Representante Cathy Juvinao Foto: X @CathyJuvinao

“Que no les renueven los contratos”

Juvinao hizo un llamado directo a las entidades públicas para que no renueven los contratos de las personas involucradas, especialmente en el actual periodo de renovación que se da entre enero y febrero.



“Estamos sacando esta investigación con sentido de oportunidad. Estas personas no pueden seguir contratadas y, además, deben devolver la plata”, pidió.

La congresista afirmó que ya entregó un informe completo con los nombres de los involucrados a los entes de control y advirtió que el caso podría derivar en sanciones disciplinarias, fiscales y penales.



Millonarios contratos y posible detrimento patrimonial

La representante explicó que, a diferencia del caso de Juliana Guerrero, en estos nuevos casos las personas sí fueron contratadas por el Estado, algunas con dos, tres o hasta cuatro contratos simultáneos, varios de ellos superiores a los 100 millones de pesos.

De acuerdo con sus cálculos preliminares, solo estos primeros 24 casos ya le habrían costado al país cerca de 1.102 millones de pesos, lo que podría configurar un detrimento patrimonial y derivar en responsabilidades disciplinarias, fiscales e incluso penales.

“¿Quién va a responder por esa plata? Aquí hay que investigar a las personas, a las entidades que los contrataron y a la universidad que expidió estos diplomas”, cuestionó.



Un patrón que apunta a 2024

Juvinao reveló que la mayoría de los títulos cuestionados fueron entregados el 5 de julio de 2024, una fecha que calificó como “sospechosa”, ya que varios de los graduados presentaron el Saber Pro uno o dos días después, y otros incluso seis o siete meses más tarde.

Además, señaló que todos los casos identificados corresponden a personas contratadas durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, y no a administraciones anteriores.



¿Cuatro títulos en un solo día?

Uno de los casos más llamativos, según la congresista, corresponde a un funcionario de la Dian que habría recibido cuatro títulos profesionales el mismo día: Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería Industrial y Marketing Internacional.

“Esta persona solo presentó una prueba Saber Pro, cuando la ley permite usar una prueba para máximo dos pregrados. O estamos ante un genio extraordinario o ante un fraude”, señaló Juvinao.



Críticas al Ministerio de Educación

La representante cuestionó la actuación del Ministerio de Educación, al que acusó de inacción frente a la universidad. De hecho, anunció que buscará promover una moción de censura contra el ministro Daniel Rojas.