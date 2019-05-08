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Blu Radio  / Carrera Verde

Carrera Verde

  • Carrera verde
    Deportes

    La Carrera Verde 2026: cuándo, dónde y modalidades para participar

    La Carrera Verde 2026 fue presentada en Bogotá en su undécima edición con un enfoque centrado en la conectividad ecológica.

  • 333681_BLU Radio. Carrera Verde / Foto: Carrera Verde - BLU Radio
    BLU Radio. Carrera Verde / Foto: Carrera Verde - BLU Radio
    Sociedad

    Sembrarán tres árboles por cada atleta que participe en la Carrera Verde en Medellín

    BLU Radio entrega 20 cortesías para el evento deportivo.

  • 299667_Foto: Carrera Verde
    Foto: Carrera Verde
    Antioquia

    Aquí podrá inscribirse a la segunda versión de la Carrera Verde en Medellín

    Le explicamos cómo participar en esta competencia a favor de la conservación y restauración de los bosques colombianos.

  • 299667_Foto: Carrera Verde
    Foto: Carrera Verde
    Medio Ambiente

    La naturaleza quiere que corras: Inscríbete aquí a la Carrera Verde

    Ya se abrieron las inscripciones para la cuarta versión de la Carrera Verde.

  • 279280_Foto: Tomada de Twitter @CarreraVerdeCol
    Foto: Tomada de Twitter @CarreraVerdeCol
    Antioquia

    ¿Quiere correr la Carrera Verde de Medellín? Inscríbase aquí gratis

    La Fundación Natura sembrará tres árboles nativos por cada participante en la competencia.

  • 277954_Carrera Verde / Foto: captura Youtube Fundación Natura
    Carrera Verde / Foto: captura Youtube Fundación Natura
    Medio Ambiente

    La Carrera Verde es una fiesta por la vida: Elsa Matilde Escobar

    Elsa Matilde Escobar, directora ejecutiva de la Fundación Natura, habló en entrevista para Blu Verde sobre la Carrera Verde, la cual es promovida por esta y otras instituciones en pro del medio ambiente.

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