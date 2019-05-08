Blu Radio Carrera Verde
Carrera Verde
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La Carrera Verde 2026: cuándo, dónde y modalidades para participar
La Carrera Verde 2026 fue presentada en Bogotá en su undécima edición con un enfoque centrado en la conectividad ecológica.
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Sembrarán tres árboles por cada atleta que participe en la Carrera Verde en Medellín
BLU Radio entrega 20 cortesías para el evento deportivo.
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Aquí podrá inscribirse a la segunda versión de la Carrera Verde en Medellín
Le explicamos cómo participar en esta competencia a favor de la conservación y restauración de los bosques colombianos.
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La naturaleza quiere que corras: Inscríbete aquí a la Carrera Verde
Ya se abrieron las inscripciones para la cuarta versión de la Carrera Verde.
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¿Quiere correr la Carrera Verde de Medellín? Inscríbase aquí gratis
La Fundación Natura sembrará tres árboles nativos por cada participante en la competencia.
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La Carrera Verde es una fiesta por la vida: Elsa Matilde Escobar
Elsa Matilde Escobar, directora ejecutiva de la Fundación Natura, habló en entrevista para Blu Verde sobre la Carrera Verde, la cual es promovida por esta y otras instituciones en pro del medio ambiente.