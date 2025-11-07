En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Ataque a 'narcolancha'
Jaime Esteban Moreno
Deportivo Pereira
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Lotería de Risaralda resultados del último sorteo hoy viernes 7 de noviembre de 2025

Lotería de Risaralda resultados del último sorteo hoy viernes 7 de noviembre de 2025

A continuación, consulte el listado completo de los números ganadores, incluyendo los premios secos, la escalera millonaria y el número principal.

Publicidad

Publicidad

Publicidad