Lotería de Risaralda resultados del último sorteo hoy viernes 7 de noviembre de 2025

El sorteo 2924 de la Lotería de Risaralda, celebrado el 7 de noviembre de 2025, dejó nuevos millonarios en diferentes regiones del país. Los resultados oficiales fueron publicados por la entidad, con premios que van desde los $300 millones hasta los $30 millones en los diferentes secos.

Premio mayor y escalera millonaria

El número del premio mayor fue el XXXX de la serie XXX. Asimismo, se conocieron los resultados de los premios secos y la escalera millonaria, que también entregaron importantes sumas de dinero a los apostadores.



Secos Lotería de Risaralda

Verificación oficial

Los resultados de la Lotería de Risaralda aquí publicados son de carácter informativo. En caso de duda o inconsistencia, los únicos resultados válidos son los contenidos en el acta oficial del sorteo número 2924.

¿Cuándo y dónde jugar?

El sorteo de la Lotería de Risaralda se realiza todos los viernes a las 11:00 p.m., con transmisión en vivo por TELECAFÉ. Desde su creación en 1967, bajo el nombre de Lotería de Beneficencia de Risaralda, ha mantenido su propósito de apoyar la salud y el bienestar social de los risaraldenses.

Reclamo de premios

Los afortunados ganadores pueden reclamar sus premios en la sede oficial de la Lotería de Risaralda, ubicada en Calle 19 #7-53, Pereira. Es indispensable presentar el billete original en buen estado y un documento de identidad vigente para hacer efectivo el cobro.



Con cada sorteo, la Lotería de Risaralda reafirma su compromiso con la comunidad: entregar oportunidades millonarias mientras impulsa la salud y el progreso del departamento.

