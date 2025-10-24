Resultados Lotería de Risaralda, último sorteo viernes 24 de octubre de 2025

La Lotería de Risaralda volvió a repartir alegría y fortuna en su más reciente sorteo, reafirmando su posición como una de las loterías más queridas y tradicionales de Colombia. Administrada por la Gobernación de Risaralda, este popular juego de azar no solo premia a los ganadores con sumas millonarias, sino que también cumple una función social esencial: recaudar fondos para el fortalecimiento del sistema de salud en el departamento.

Premio Mayor de la Lotería de Risaralda

El número ganador del Premio Mayor del sorteo del viernes 24 de octubre de 2025 fue el XXXX de la serie XXX, correspondiente a $2.333.333.333. ¡Felicitaciones al nuevo millonario risaraldense!



Premios Secos de la Lotería de Risaralda

Además del premio principal, la Lotería de Risaralda entregó numerosos premios secos, demostrando que la suerte puede sonreír de muchas formas. A continuación, los resultados más destacados:

Los resultados oficiales pueden verificarse en la imagen publicada por la entidad o en los canales oficiales de la Lotería de Risaralda.



¿Cuándo y dónde jugar?

El sorteo de la Lotería de Risaralda se realiza todos los viernes a las 11:00 p.m., con transmisión en vivo por TELECAFÉ. Desde su creación en 1967, bajo el nombre de Lotería de Beneficencia de Risaralda, ha mantenido su propósito de apoyar la salud y el bienestar social de los risaraldenses.

Reclamo de premios

Los afortunados ganadores pueden reclamar sus premios en la sede oficial de la Lotería de Risaralda, ubicada en Calle 19 #7-53, Pereira. Es indispensable presentar el billete original en buen estado y un documento de identidad vigente para hacer efectivo el cobro.

Con cada sorteo, la Lotería de Risaralda reafirma su compromiso con la comunidad: entregar oportunidades millonarias mientras impulsa la salud y el progreso del departamento.