La Selección Colombia cayó ante Brasil y complicó su camino en el Sudamericano Sub 20

En medio de un torrencial aguacero, con temperatura alta y una muy marcada humedad en Villa Eliza, Paraguay, la Selección Colombia femenina volvió a tropezar y cayó 1-0 frente a la Selección de Brasil femenina en lo que fue su segunda salida en el hexagonal del Sudamericano Sub 20. Un partido exigente que terminó marcando un panorama desafiante para el equipo dirigido por Carlos Paniagua.

El único gol del compromiso llegó en el minuto 53, cuando Vitorinha anotó para el conjunto brasileño. A partir de ese momento, Colombia intentó reaccionar, pero no logró romper la resistencia de su rival. Brasil incluso terminó el partido con diez jugadoras, una circunstancia que no pudo ser capitalizada por el equipo colombiano.



Brasil ha ganado todos los partidos de la fase final

Con este resultado, Colombia suma su segunda derrota consecutiva, luego de haber perdido también 1-0 frente a Ecuador. La situación en la tabla de posiciones refleja el reto a futuro: Brasil es primera con 6 puntos; Ecuador es segunda con 3; Paraguay también tiene 3; Venezuela suma 2; Argentina tiene 1; y Colombia es sexta sin unidades. En esta fase final, la tricolor no ha marcado goles.

La jornada también dejó la victoria de Paraguay 2-0 sobre Venezuela, un resultado que apretó aún más la clasificación. El próximo compromiso del torneo será entre Argentina y Ecuador, otro duelo que puede modificar las posiciones.



Pese a la derrota, Colombia sigue con posibilidades de clasificar al Mundial de Polonia

Para Colombia el calendario continúa. El próximo domingo enfrentará a Paraguay, selección con la que empató en la fase clasificatoria. El miércoles se medirá ante Venezuela, a quien ya venció 1-0 en esa instancia. Y el sábado en 28 de febrero cerrará frente a Argentina.

Las partidos de esta semana volverán el próximo domingo, a las 4:00 de la tarde, con Venezuela contra Ecuador, Brasil frente a Argentina a las 6:00 de la tarde y a las 8:00 de la noche Paraguay- Colombia, un partido que podrá sintonizarse por Gol Caracol y Ditu.

