En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Therians
Príncipe Andrés captura
Kevin Arley
Perú

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / La Selección Colombia cayó ante Brasil y complicó su camino en el Sudamericano Sub 20

La Selección Colombia cayó ante Brasil y complicó su camino en el Sudamericano Sub 20

La tricolor perdió 1-0 ante Brasil bajo un aguacero intenso en Villa Eliza y quedó sin puntos en la tabla. El panorama se aprieta, aunque todavía hay opciones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad