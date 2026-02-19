Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 19 de febrero de 2026

La Lotería de Bogotá volvió a concentrar la atención de miles de apostadores en Colombia con la realización de su sorteo número 2834, llevado a cabo en la noche del jueves 19 de febrero de 2026. Con un atractivo plan de premios y múltiples categorías, esta edición dejó nuevos ganadores en diferentes regiones del país.



Premio Mayor de $10.000 millones

El gran protagonista del sorteo fue el número XXXX de la serie XXXX, correspondiente al Premio Mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal de la noche, marcando un momento especial para su afortunado poseedor y reafirmando el atractivo de este tradicional juego de azar.



PremiOs secos del sorteo 2833

Además del premio mayor, la Lotería de Bogotá entregó una amplia lista de premios secos en distintas categorías, ampliando las oportunidades de ganar para miles de jugadores.



Tradición y respaldo social

Con más de un siglo de historia, la Lotería de Bogotá se mantiene como uno de los juegos más tradicionales del país. Su plan de premios, la transmisión en vivo de los sorteos y la presencia constante de ganadores en distintos departamentos fortalecen la confianza de los jugadores semana tras semana.

Además, parte de los recursos recaudados se destinan al fortalecimiento del sistema de salud, lo que refuerza su impacto social y su relevancia dentro del panorama de las loterías en Colombia.

¿Cómo reclamar los premios?

La entidad recuerda que el cobro de los premios debe realizarse únicamente a través de los canales oficiales para garantizar transparencia y seguridad.



Premios menores (hasta seis salarios mínimos)

Con el lotero donde se adquirió el billete.

En puntos de venta autorizados.

Premios mayores

El trámite debe hacerse de manera presencial en la sede principal:

Carrera 32A #26-14, Bogotá.



Documentos requeridos

Billete original firmado.

Fotocopia de la cédula.

Certificación bancaria vigente.

Formulario de identificación de ganadores debidamente diligenciado.

Como recomendación final, se aconseja verificar siempre los resultados en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite, evitando fraudes y garantizando un proceso seguro y confiable.

