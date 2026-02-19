Lotería del Quindío, resultados del último sorteo hoy jueves 19 de febrero de 2026

Publicidad
La Lotería del Quindío volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del jueves 19 de febrero de 2026, cuando se realizó el sorteo número 3003, una edición especial que generó gran expectativa en diferentes regiones del país.
Con un atractivo plan de premios y múltiples oportunidades de ganar, esta jornada dejó nuevos millonarios y repartió importantes sumas en distintas categorías.
El número ganador del premio mayor de $2.000 millones fue: . El afortunado poseedor de este billete se convirtió en el nuevo ganador del premio principal, consolidando al sorteo 3002 como una de las ediciones más destacadas del año.
Además del premio mayor, la Lotería del Quindío entregó múltiples premios secos en diferentes categorías. Estos fueron los números ganadores:
La entidad recomienda a los jugadores verificar cuidadosamente número y serie en sus billetes originales para confirmar cualquier acierto.
La Lotería del Quindío recordó que los resultados oficiales pueden consultarse a través de su transmisión en vivo y en sus canales institucionales, donde se publica información verificada y actualizada para garantizar transparencia y confianza.
El proceso de reclamación depende del monto ganado y exige el cumplimiento de ciertos requisitos establecidos por la normativa vigente.
Los ganadores deben presentar:
Se requiere:
De acuerdo con la Ley 1393 de 2010, los premios pueden reclamarse hasta un año después de la fecha del sorteo.
El sorteo oficial se realiza todos los jueves a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo por el canal regional Telecafé. Este horario fijo permite a los jugadores consultar los resultados de manera oportuna cada semana.
Los billetes oficiales están disponibles en:
Para ampliar información sobre resultados, premios, reglamentos y procesos oficiales, los interesados pueden consultar el sitio web oficial de la entidad, donde se publica contenido actualizado y validado para el público en general.