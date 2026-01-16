Machado dice que espera ser presidenta de Venezuela "cuando llegue el momento adecuado"

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, tuvo una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump el pasado jueves, 15 de enero, en la Casa Blanca, sólo 13 días después de que Estados unidos capturara a Nicolás Maduro junto scon su esposa Cilia Flores y los trasladara a Nueva York para judicializarlos por cargos relacionados al narcoterrorismo.

Donald Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca Foto: New York Post

Pese a que, según declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt, Trump se mantiene en su postura de considerar que Machado no cuenta con el apoyo y respeto suficiente para dirigir una transición en Venezuela, sí consideran que la líder opositora es una "voz notable y valiente para muchas personas en Venezuela".

Ante esto, la líder opositora espera ser elegida presidenta de Venezuela "en el momento adecuado", según declaró durante una entrevista difundida este viernes, 16 de enero, por la cadena Fox News.

María Corina Machado AFP

"Hay una misión, vamos a convertir Venezuela en esa tierra de gracia, y creo que seré elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado, la primera mujer presidenta", declaró en esta entrevista grabada tras su encuentro el jueves con el presidente Donald Trump.



La líder actual del país, Delcy Rodríguez, asumió el cargo interinamente tras la captura y salida del país del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.