"Si me toca ir, lo haré caminando, no arrastrada": Delcy Rodríguez sobre posible visita a EEUU

La mandataria también acusó a Estados Unidos de limitar las posibilidades del país suramericano de vender los productos de su industria petrolera en el exterior.

DelcyRodriguez-Donald-Trump-AFP.png
Delcy Rodríguez y Donald Trump
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de ene, 2026

