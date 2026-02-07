Cárcel a mujer que incendió casa con su esposo adentro en Medellín: quedó grabada comprando gasolina

Sigue avanzando el proceso judicial contra Laura María Rave Sánchez, la mujer de 30 años de edad señalada de quemar una vivienda en el barrio La Milagrosa de Medellín, con su pareja sentimental al interior.

Y es que, luego de que hace pocos días se presentara ante las autoridades en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo, en la ciudad de Pereira, la presunta victimaria ya fue cobijada con medida de aseguramiento en centro carcelario por parte de un juez de control de garantías, tras surtirse las audiencias preliminares.

En estas diligencias se revelaron nuevos detalles del caso, que ha generado consternación en la capital antioqueña y que produjo, horas después de lo sucedido, la muerte de Alexis Ospina Piedrahíta, de 28 años, quien registró quemaduras que afectaron el 70 % de su cuerpo.

Según el ente acusador, Rave Sánchez consiguió gasolina en una estación de servicio cercana para luego romper una de las ventanas del inmueble, por donde arrojó el combustible.



En cámaras de seguridad de la zona quedaron registrados los momentos previos y posteriores, en los que se evidencia a la mujer huyendo tras cometer el acto. En los últimos días, el alcalde Federico Gutiérrez ha rechazado este y otros hechos de violencia intrafamiliar ocurridos en la ciudad.

“A lo que va del año van nueve muertes, nueve homicidios por intolerancia en la ciudad. Seis de ellos son por convivencia, directamente dentro del hogar. O sea, no es que una persona salga a la calle y corra riesgo por lo que le pueda pasar; no, es dentro de su hogar. El mismo familiar, la persona más cercana, es la que lo pone en riesgo. Es un problema serio de salud mental también que tenemos en nuestra ciudad”, indicó.

Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de la Seccional Medellín le imputó a la mujer, en modalidad agravada, los delitos de homicidio e incendio, a los cuales no se allanó.

