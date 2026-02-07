En vivo
Cárcel a mujer que incendió casa con su esposo adentro en Medellín: quedó grabada comprando gasolina

Cárcel a mujer que incendió casa con su esposo adentro en Medellín: quedó grabada comprando gasolina

Mientras avanza el proceso judicial, Laura María Rave Sánchez, de 30 años permanecerá recluida. La mujer se entregó en Pereira tras los hechos.

