En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Título Juliana Guerrero
Gustavo Petro
Once Caldas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / "No habrá reforma tributaria, la vamos a negar": Efraín Cepeda desafía al Gobierno Petro

"No habrá reforma tributaria, la vamos a negar": Efraín Cepeda desafía al Gobierno Petro

Fue aprobado el presupuesto general de la nación del 2026 por más de 500 billones de pesos, que, según Cepeda, fue una derrota para el Gobierno.

cepeda-vs-petro.jpg
Efraín Cepeda y Gustavo Petro //
Fotos: X @EfrainCepeda y AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

En primer debate fue aprobado el presupuesto de la nación de 546.9 billones de pesos para 2026, de los cuales 359.3 billones corresponden a funcionamiento, 102 billones a pago de deuda y 85.2 billones a inversión; además, logró disminuir 10 billones de pesos de la aspiración original del Gobierno.

“Fue un triunfo del Congres, de manera clara y contundente. Si hubiésemos negado el presupuesto tendríamos una dictadura fiscal, que quiere decir que rige el presupuesto que presentó el Gobierno. Pero teníamos una serie de artículos muy peligrosos, facultades al presidente que podía disponer de la vigencia futura, es decir, que la plata de los contratos firmados para la construcción, por ejemplo, de vías, el Gobierno podía disponer de ellos imagino que para fines electorales”, explicó el senador Efrían Cepeda en diálogo con Recap de Blu Radio.

Aseguró que los artículos propuestos por el Gobierno ponían en riesgo la canasta familiar y la gasolina, que ponía en riesgo la economía de todos los colombianos sin importar el estrato, diferente al argumento que dijo el presidente y dijo que “no habrá reforma tributaria” como lo pensaban hacer.

“Subir los impuestos sobre la renta del 35 al 50 % pone en peligro el ahorro de los colombianos, por eso, lo vamos a negar. Y seguir gravando el sector minero energético, estamos a borde de un apagón (…) Este ha sido el triunfo del Congreso que evitó que el Gobierno tomara los recursos, ya comprometidos, para gastarlos en campaña política. No va a haber reforma tributaria, la vamos a negar”, afirmó Cepeda dejando un mensaje al Gobierno.

Discusión del presupuesto nacional del 2026
Discusión del presupuesto nacional
Fotos: AFP

¿Cuál será el futuro del presupuesto?

El senador aseguró que “hubo una jugadita” en el presupuesto porque intentaron romper el quorum, pero ya eso no importa. Ante regia el que presentó el Gobierno con esos 14 artículos, en cambio ahora si lo que quieren hacer, rige el que se aprobó y eliminó toda esa propuesta.       

“Vamos a hacer una aprobación de un presupuesto desfinanciado, según la regla fiscal y, por supuesto, tendrán qué mirar cómo buscan la plata o recortan. Porque reforma tributaria, no habrá”, añadió.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Reforma tributaria

Efraín Cepeda

Gustavo Petro

Gobierno nacional

Presupuesto de Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad