"No habrá reforma tributaria, la vamos a negar": Efraín Cepeda desafía al Gobierno Petro

En primer debate fue aprobado el presupuesto de la nación de 546.9 billones de pesos para 2026, de los cuales 359.3 billones corresponden a funcionamiento, 102 billones a pago de deuda y 85.2 billones a inversión; además, logró disminuir 10 billones de pesos de la aspiración original del Gobierno.

“Fue un triunfo del Congres, de manera clara y contundente. Si hubiésemos negado el presupuesto tendríamos una dictadura fiscal, que quiere decir que rige el presupuesto que presentó el Gobierno. Pero teníamos una serie de artículos muy peligrosos, facultades al presidente que podía disponer de la vigencia futura, es decir, que la plata de los contratos firmados para la construcción, por ejemplo, de vías, el Gobierno podía disponer de ellos imagino que para fines electorales”, explicó el senador Efrían Cepeda en diálogo con Recap de Blu Radio.

Aseguró que los artículos propuestos por el Gobierno ponían en riesgo la canasta familiar y la gasolina, que ponía en riesgo la economía de todos los colombianos sin importar el estrato, diferente al argumento que dijo el presidente y dijo que “no habrá reforma tributaria” como lo pensaban hacer.

“Subir los impuestos sobre la renta del 35 al 50 % pone en peligro el ahorro de los colombianos, por eso, lo vamos a negar. Y seguir gravando el sector minero energético, estamos a borde de un apagón (…) Este ha sido el triunfo del Congreso que evitó que el Gobierno tomara los recursos, ya comprometidos, para gastarlos en campaña política. No va a haber reforma tributaria, la vamos a negar”, afirmó Cepeda dejando un mensaje al Gobierno.



Discusión del presupuesto nacional Fotos: AFP

¿Cuál será el futuro del presupuesto?

El senador aseguró que “hubo una jugadita” en el presupuesto porque intentaron romper el quorum, pero ya eso no importa. Ante regia el que presentó el Gobierno con esos 14 artículos, en cambio ahora si lo que quieren hacer, rige el que se aprobó y eliminó toda esa propuesta.

“Vamos a hacer una aprobación de un presupuesto desfinanciado, según la regla fiscal y, por supuesto, tendrán qué mirar cómo buscan la plata o recortan. Porque reforma tributaria, no habrá”, añadió.