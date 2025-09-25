Pulso en el Congreso de la República luego de consenso sobre el presupuesto

Tras intensas jornadas de discusión en las comisiones terceras de la Cámara y el Senado, el Congreso de la República logró un acuerdo crucial que permitió la aprobación, en su primera fase, del Presupuesto General de la Nación para el próximo año, fijando su monto en cerca de 546.9 billones de pesos.

La decisión, que evita la imposición unilateral del presupuesto por parte del Ejecutivo mediante decreto, representa una victoria para el Legislativo, que recupera su rol constitucional en la tramitación de una de las leyes más importantes del país.

En diálogo con Mañanas Blu, la ponente y congresista, Olga Lucía Velásquez, enfatizó que este proceso se llevó a cabo "en medio de las diferencias", aunque culminó en un acuerdo. La primera ponencia gubernamental fue negada. La propuesta finalmente aceptada logró disminuir 10 billones de pesos de la aspiración original del Gobierno.

La Representante Velásquez subrayó la importancia del consenso alcanzado: "Lo primero que quiero resaltar es que hubo un acuerdo en medio de las diferencias. Es decir, aquí nadie quedó 100% satisfecho, pero hubo un acuerdo. El Congreso recupera la posibilidad de sacar el la ley de presupuesto, que es una de las leyes más importantes que debe tramitar y no permitir que el legislativo asuma sus funciones a través de un decreto". Además, resaltó la cesión del Gobierno, que aceptó la nueva propuesta luego de que se negara la suya.



El monto exacto aprobado se estableció en 546.9 billones de pesos. Sin embargo, la advertencia de varios sectores sobre la posibilidad de que el presupuesto aún esté altamente desfinanciado fue considerada por los legisladores.

Sobre la advertencia de desfinanciamiento, la representante recordó que el monto final de ejecución del presupuesto no lo define el Congreso sino el recaudo real. En este sentido, el Estatuto Orgánico del Presupuesto contempla mecanismos de ajuste.

Congreso de la República Foto: Blu Radio

Un llamado a recuperar el optimismo

Al cierre de la discusión sobre esta primera etapa presupuestal, la congresista hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación a enfocarse en la reactivación económica y el optimismo.

Velázquez concluyó su intervención destacando el impacto que la actitud nacional tiene sobre el desempeño económico: "Yo sí creo que hay que recuperar el optimismo, nos corresponde a todos. Es más, el optimismo forma parte de la salud mental y un país con una buena salud mental produce cuatro puntos más del PIB que uno que tenga una mala salud mental. Así que yo invito al optimismo, invito a que pensemos en el país, a que amemos este país y que lo saquemos adelante".

El proceso de aprobación del presupuesto continuará con los debates en las plenarias de Cámara y Senado, mientras que la discusión sobre la financiación, a través de la Ley de Financiamiento, se encuentra a portas de iniciar.

