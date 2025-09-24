Aprueban en primer debate el presupuesto general de la nación para el 2026

Este miércoles, 24 de septiembre, fue aprobado el presupuesto general de la nación en primer debate por un total de 546.9 billones de pesos.

Del monto total, 359.3 billones corresponden a funcionamiento, 102 billones a pago de deuda y 85.2 billones a inversión. Este presupuesto necesitaría la aprobación de una reforma tributaria por 16.3 billones de pesos.

El presupuesto pasará a discusión en las plenarias de Cámara y Senado.

Uno de los primeros en reaccionar a esta aprobación fue el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien celebró la decisión. Según el funcionario, estos consensos servirán para la siguiente etapa que es la reforma tributaria por $16.3 billones.



"Realmente no es agridulce, es un momento dulce de la relación entre el Congreso y el Gobierno”, dijo Ávila.

En desarrollo...