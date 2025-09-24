En vivo
Blu Radio  / Economía  / Aprueban en primer debate el presupuesto general de la nación para el 2026

Aprueban en primer debate el presupuesto general de la nación para el 2026

Se acogió la propuesta que proponía bajar 10 billones de pesos, como tenía planeado el Gobierno de Gustavo Petro.

Discusión del presupuesto nacional del 2026
Discusión del presupuesto nacional
Fotos: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de sept, 2025

Este miércoles, 24 de septiembre, fue aprobado el presupuesto general de la nación en primer debate por un total de 546.9 billones de pesos.

Del monto total, 359.3 billones corresponden a funcionamiento, 102 billones a pago de deuda y 85.2 billones a inversión. Este presupuesto necesitaría la aprobación de una reforma tributaria por 16.3 billones de pesos.

El presupuesto pasará a discusión en las plenarias de Cámara y Senado.

Uno de los primeros en reaccionar a esta aprobación fue el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien celebró la decisión. Según el funcionario, estos consensos servirán para la siguiente etapa que es la reforma tributaria por $16.3 billones.

"Realmente no es agridulce, es un momento dulce de la relación entre el Congreso y el Gobierno”, dijo Ávila.

En desarrollo...

