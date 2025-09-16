Industria de licor y tabaco advierte que reforma tributaria del Gobierno podría disparar contrabando

La industria de licores y tabaco podría verse afectada por la Ley de Financiamiento que propuso el Gobierno. Los impuestos que proponen, podrían aumentar el comercio ilegal de tabaco, según indicaron desde FedeDepartamentos y Coltabaco.

En el último año, el contrabando de tabaco en Colombia hizo que el país perdiera más de 1 billón de pesos, por el crecimiento de la economía ilícita. Aunque las entidades no se rehúsan al pago de impuestos, pues esto financia temas de educación, infraestructura entre otras cosas en las regiones, si piden que se tengan en cuenta tarifas técnicas correctas.

Blu Radio - EFE Foto: AFP

“Hay que advertir que la industria no se opone a que haya impuestos. Lo que pide la industria es que sean unos impuestos técnicamente razonados, que no generen una desviación del mercado legal hacia el ilegal. Se debe generar un planteamiento que haga sostenible, digamos, su ejecución a lo largo del tiempo sin afectar el recaudo y sin generar rentas a favor de los grupos criminales, que es lo que sucede cuando el mercado legal se desplaza al ilegal”, indicó Silvia Barrero, vicepresidente de asuntos externos de Coltabaco.

Asimismo, el director ejecutivo, Didier Tavera, indicó que gravar de manera correcta a este sector es fundamental, pues podría evitar que el contrabando aumente, ya que al tener una mayor carga impositiva los productos se vuelven más caros.

“¿Por qué se ha incrementado el contrabando de cigarrillos y de licores? Esto obedece a que para el multi crimen y el crimen trasnacional hay una gran oportunidad de negocio, precisamente por una carga impositiva que se tiene. Cuando uno compara, el producto ilegal cuesta 4 mil frente a uno legal de 12.000, para una persona que no tiene una condición económica y que, adicional a eso tiene la carga de la intimidación, está sometida a tener esta conducta ilegal”, aseguró.

En este sentido, Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, recordó las afectaciones que han tenido los tenderos por el ‘impuesto saludable’ y aseguró que la nueva protesta de financiamiento del gobierno Petro, va a perjudicar a todo el sector productivo. “Quizás lo que está detrás de esto, es la necesidad de financiar las elecciones de 2026 para poder permanecer en el poder”, indicó.