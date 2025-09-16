En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia, descertificada
Paro de conductores
Sentencia a Farc
Vía al Llano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Industria de licor y tabaco advierte que reforma tributaria del Gobierno podría disparar contrabando

Industria de licor y tabaco advierte que reforma tributaria del Gobierno podría disparar contrabando

Coltabaco, FedeDepartamentos y Fenalco alertan que la Ley de Financiamiento del Gobierno Petro, lejos de aumentar el recaudo, podría fortalecer la economía ilegal que ya le costó al país pérdidas humanas y económicas.

Billetes colombianos
Billetes colombianos
Foto: Blu Radio
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 05:11 p. m.

La industria de licores y tabaco podría verse afectada por la Ley de Financiamiento que propuso el Gobierno. Los impuestos que proponen, podrían aumentar el comercio ilegal de tabaco, según indicaron desde FedeDepartamentos y Coltabaco.

En el último año, el contrabando de tabaco en Colombia hizo que el país perdiera más de 1 billón de pesos, por el crecimiento de la economía ilícita. Aunque las entidades no se rehúsan al pago de impuestos, pues esto financia temas de educación, infraestructura entre otras cosas en las regiones, si piden que se tengan en cuenta tarifas técnicas correctas.

El consumo de tabaco y alcohol está asociado con el estrechamiento de los vasos sanguíneos y la disminución de la circulación
Blu Radio - EFE
Foto: AFP

“Hay que advertir que la industria no se opone a que haya impuestos. Lo que pide la industria es que sean unos impuestos técnicamente razonados, que no generen una desviación del mercado legal hacia el ilegal. Se debe generar un planteamiento que haga sostenible, digamos, su ejecución a lo largo del tiempo sin afectar el recaudo y sin generar rentas a favor de los grupos criminales, que es lo que sucede cuando el mercado legal se desplaza al ilegal”, indicó Silvia Barrero, vicepresidente de asuntos externos de Coltabaco.

Asimismo, el director ejecutivo, Didier Tavera, indicó que gravar de manera correcta a este sector es fundamental, pues podría evitar que el contrabando aumente, ya que al tener una mayor carga impositiva los productos se vuelven más caros.

“¿Por qué se ha incrementado el contrabando de cigarrillos y de licores? Esto obedece a que para el multi crimen y el crimen trasnacional hay una gran oportunidad de negocio, precisamente por una carga impositiva que se tiene. Cuando uno compara, el producto ilegal cuesta 4 mil frente a uno legal de 12.000, para una persona que no tiene una condición económica y que, adicional a eso tiene la carga de la intimidación, está sometida a tener esta conducta ilegal”, aseguró.

En este sentido, Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, recordó las afectaciones que han tenido los tenderos por el ‘impuesto saludable’ y aseguró que la nueva protesta de financiamiento del gobierno Petro, va a perjudicar a todo el sector productivo. “Quizás lo que está detrás de esto, es la necesidad de financiar las elecciones de 2026 para poder permanecer en el poder”, indicó.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Impuestos saludables

Gobierno nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad