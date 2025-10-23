Gobierno publica borrador de proyecto de ley para convocar a una Asamblea Constituyente

El gobierno del presidente Gustavo Petro presenta esta madrugada el borrador de proyecto de ley para convocar a una Asamblea Constituyente, para cambiar la Constitución de 1991. El argumento es lo que el gobierno llama “bloqueo institucional”. Serían 71 delegados, sesionaría por tres meses, podría modificar toda la Constitución de 1991 y le daría facultades extraordinarias al Presidente de la República por seis meses para expedir decretos con fuerza de ley para precisar los requisitos para ser delegatario. Propone que no sea revocado el Congreso.

A través de su ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre Lynett, anunció que ya tienen un borrador con el proyecto de ley que convoca a una Asamblea Nacional Constituyente. De acuerdo con el comunicado de la cartera, el anuncio "se produce en un contexto de urgencia por reformar el país y superar lo que el ministro ha calificado como un "bloqueo institucional"".

Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Foto: Blu Radio

El ministro Montealegre Lynett invitó a iniciar la "gran marcha para construir la nueva Constitución del cambio social". El objetivo de este proceso constituyente es transformar el país y otorgarle nuevas instituciones que sean funcionales para las necesidades del siglo XXI, dado que algunas de las existentes desde 1991 se han vuelto obsoletas.

La Constituyente busca ser el espacio idóneo para impulsar la totalidad del programa social que, según el ministro, ha sido obstaculizado por “la caverna” que no ha permitido el desarrollo del primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia.



El comunicado destaca que si bien algunas normas constitucionales de 1991 han quedado desactualizadas, otras son utilizadas por "sectores profundamente retardatarios para destruir las conquistas sociales". Esto, según el gobierno, debe cambiar. El proceso constituyente anunciado se presenta como un camino para lograr un "salto adelante en busca de la dignidad humana". El ministro Montealegre hizo un llamado a construir un nuevo país a través de la confrontación de argumentos, y no cediendo a la violencia que los "señores de la guerra" buscan imponer.

El proyecto

El borrador del proyecto de ley entregado propone que la Asamblea Nacional Constituyente esté constituida por 71 delegatarios. Hablan del enfoque en la inclusión y la equidad de género, buscando estar integrada paritariamente por hombres y mujeres.

Además de la paridad binaria tradicional, el proyecto reserva espacio para sectores que se proyectan de manera diferente a las clasificaciones binarias sobre el género, una postura que se aleja de la tradición filosófica occidental. Esta Constituyente está definida como una asamblea social. El Ministro Montealegre indicó que este texto presentado es un punto de partida para construir las bases de la transformación que Colombia requiere.

Para contextualizar la magnitud del desafío, el comunicado utiliza referencias históricas y geográficas. El inicio del proceso constituyente se compara con la transformación de la República Popular China en un coloso económico, un ejemplo de cómo "un ejército de campesinos pobres puede cambiar la tierra". De manera similar, se invoca la imagen de Colombia iniciando su camino en la Plaza de Bolívar de Bogotá, bajo la mirada de la "espada libertadora".