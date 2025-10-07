La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, por presunta participación en política. La medida se da tras recibir una queja del asesor jurídico constitucional del Movimiento Defensores de la Patria, Germán Calderón, quien cuestionó declaraciones del funcionario en una entrevista publicada por Semana el 4 de octubre de 2025.

En la conversación citada en el documento, el ministro Montealegre expresó opiniones sobre distintos precandidatos presidenciales, las cuales el ente de control refiere como “en términos políticos, presuntamente transgrediendo las prohibiciones que en materia disciplinaria tienen los servidores públicos”.

Sobre Iván Cepeda, el ministro señaló: “Me identifico más con el proyecto político y la concepción del mundo que tiene”. Respecto al precandidato Abelardo de la Espriella, afirmó: “Él es muy bueno para vender ron, excelente para cantar ópera, pero no lo veo con ninguna formación intelectual y ética, siendo un abogado de la mafia, para ser presidente de Colombia… No tiene la trayectoria ni la formación”.

Detalles de investigación a ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, por participación en política

También mencionó al expresidente Álvaro Uribe, diciendo que “sería muy interesante que fuera senador y Gustavo Petro encabezara la lista de la constituyente que se va a plantear popularmente”.



De acuerdo con la Procuraduría, estas declaraciones podrían constituir intervención en controversias políticas mientras ejerce un cargo público.

Por ello, se ordenó la práctica de pruebas que incluyen la diligencia de ampliación y ratificación de queja con Germán Calderón España, asesor del Movimiento Defensores de la Patria; el análisis de la entrevista y publicaciones relacionadas, y solicitudes de información a la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales para verificar si se han registrado observaciones en torno a la presunta participación en política del ministro de Justicia.

Además, se informó al ministro que tiene derecho a rendir versión libre.