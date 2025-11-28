En vivo
Ataque con drones en Tarazá, Antioquia, habría sido perpetrado por el ELN

Ataque con drones en Tarazá, Antioquia, habría sido perpetrado por el ELN

El atentado que se suma a otro hecho con drones en Valdivia y una intimidación contra Andrés Julián Rendón ha encendido las alertas de las autoridades.

