Ataque con drones en Tarazá, Antioquia, habría sido perpetrado por el ELN

Las autoridades en el departamento de Antioquia se encuentran bajo alerta por el creciente uso de drones para cometer atentados terroristas como el que ocurrió hace unas horas en el municipio de Tarazá en donde un dron desprendió un explosivo que dejó heridos a un suboficial y dos soldados profesionales.

Aunque los uniformados resultaron con heridas leves, Blu Radio consultó con algunas fuentes e indicaron que detrás del vil ataque estaría el ELN que no solo atentó contra la Fuerza Pública en el Bajo Cauca antioqueño, ya que hace unas semanas también usó drones para realizar otro ataque en el municipio de Valdivia.

Lo que preocupa a la autoridades departamentales es que el uso de los dispositivos ha ido en aumento, pues son dos ataques, pero también fue un helicóptero en donde viajaba el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que fue intimidado por drones en el municipio de Yarumal, como lo afirmó en su momento el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez.

"El piloto se reporta a la torre de control, y llega el controlador y le dice que no vuele a ocho mil, sino a siete mil pies, que porque hay drones sobre nosotros", indicó el funcionario.



A pesar de que esta última acción se le atribuyó al Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' y no pasó a mayores, la preocupación en el departamento es porque ya ha quedado en evidencia que tanto el ELN, Clan del Golfo y disidencias tienen en su poder este tipo de dispositivos que pueden ser usados, como ya ocurrió, contra la Fuerza Pública.

Tras conocerse estas situaciones, la Gobernación de Antioquia confirmó que en las próximas semanas se hará entrega de 34 drones y 5 antidrones que serán usados por la Policía Nacional y el Ejército Nacional para combatir las amenazas terroristas de los grupos armados, a la vez que se aprovecharán para labores de inteligencia en el departamento.