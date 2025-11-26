Corte avala extradición de colombiano señalado de negociar drogas por armas para el ELN

La Sala de Casación Penal del alto tribunal señaló que, en efecto, se cumplen todos los requisitos constitucionales y legales para conceder la extradición solicitada por una Corte Federal del Distrito Este de Virginia.

Según el expediente, Kherfan Okde es señalado de liderar una red transnacional de tráfico de drogas y lavado de dinero, que operaba entre 2023 y 2025 en países como Colombia, Estados Unidos, México, Panamá, Líbano, Siria, Ghana y Marruecos.

La investigación por parte de Estados Unidos indica que parte de los recursos obtenidos del narcotráfico habrían sido utilizados para financiar la compra de armas para el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización designada como terrorista por Estados Unidos.

ELN. Suministrada.

“De acuerdo con las piezas que conforman el expediente, parte del dinero proveniente del tráfico de sustancias ilícitas estaba destinado para la compra de armas de fuego para el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo designado como organización terrorista extranjera por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos de América”, se lee en el fallo.



De hecho, Wisam Nagib aparece mencionado en una red de lavado de activos en el Líbano financiado por el Cártel de Sinaloa, muchos de los movimientos de millones de dólares habrían sido a través de criptomonedas.

La última palabra sobre la extradición de este hombre la tendrá el presidente Gustavo Petro.