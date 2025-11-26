En vivo
Corte avala extradición de colombiano señalado de negociar drogas por armas para el ELN

La Corte dio vía libre a la extradición del ciudadano colombiano Wisam Nagib Kherfan, solicitado por Estados Unidos para que sea juzgado por narcotráfico, lavado de activos y financiación del terrorismo, relacionados con presuntos apoyos al ELN.

