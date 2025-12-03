Pareja fue sorprendida con tres lanzagranadas en un puesto de control en Tarazá, Antioquia

Lo que comenzó como un puesto de control vial de rutina en las vías de Antioquia, terminó con la captura de una pareja, en medio de acciones entre la Policía Nacional y el Grupo de Reacción e Intervención 2 (GUNIR) Yarumal, en la vía Los Llanos – Tarazá, sector Mina Vieja.

Allí los uniformados que adelantaban los controles y registros de los vehículos que transitaban por el sitio hallaron tres lanzagranadas modelo RPG calibre 40 milímetros de origen Búlgaro, los cuales se transportaban en una camioneta que fue registrada a las 7:50 de la mañana. El coronel Oscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, reveló las identidades del hombre y la mujer capturados y destacó que se avanza en las investigaciones sobre quiénes adelantan la logística de armas e insumos bélicos para grupos al margen de la ley.

"Fueron incautados tres armas de juego, lanzagranadas, donde lograron capturar dos personas, Francisco Alonso Muñoz Medina y Aleida María Muñoz Medina. Ambos en un vehículo de transporte particular se desplazaban y transportaban tres lanzagranadas modelo RPG calibre 40 milímetros de origen búlgaro", detalló Rico.

Los elementos fueron hallados en un doble fondo de la maleta del vehículo, donde los uniformados inspeccionaron al notar situaciones sospechosas.



Por ahora, mientras avanza la judicialización de estas dos personas, la Policía y la Fiscalía avanzan en las investigaciones para determinar a qué grupo armado pertenecen estos lanzagranadas, aunque es conocido que en la zona hay injerencia del ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, quienes se disputan el territorio en límites entre el Norte y el Bajo Cauca antioqueño.