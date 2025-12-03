En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Miguel Ayala
Cúcuta vuelve a la A

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Pareja fue sorprendida con tres lanzagranadas en un puesto de control en Tarazá, Antioquia

Pareja fue sorprendida con tres lanzagranadas en un puesto de control en Tarazá, Antioquia

Los elementos son de Bulgaria y las autoridades investigan a qué grupo armado pertenecían, mientras avanza el proceso judicial contra el hombre y la mujer capturados.

Publicidad

Publicidad

Publicidad