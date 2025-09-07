Más de 100 familias resultaron damnificadas por inundaciones en Tarazá, Antioquia

A pocas semanas del inicio de la segunda temporada de lluvias en Antioquia, en el municipio de Tarazá empiezan a percibirse las primeras afectaciones tras las fuertes precipitaciones de los últimos días.

Según el reporte de la Defensa Civil, en esta localidad del Bajo Cauca antioqueño unas 112 familias de sectores de como San Martín, Nuevo Milenio y Eduardo Correa resultaron damnificadas por inundaciones.

Según explicó Ever Montiel, coordinador de la entidad en el municipio, el agua se acumuló en diferentes vías por el taponamiento de algunos caños producto de actividades mineras irregulares. Aunque los niveles han bajado, el agua alcanzó a entrar a algunas viviendas generando daños en muebles y enseres.

Cerca de 110 familias resultaron damnificadas tras inundaciones en el municipio de Tarazá. Sedimentos producto de actividades mineras han generado dificultades para evacuar el agua, producto de fuertes precipitaciones de los últimos días. #VocesySonidos pic.twitter.com/ks6rBc5pQQ — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) September 7, 2025

"Estuvieron trabajando unas minas ilegales, la alcaldía como que no prestó atención a eso y debido a todo eso, toda esa tierra que trabajaron allá arriba estaba movida: bajó, tapó los caños y el agua se salió de los cauces y ya inundó algunas calles", relató el funcionario.

La emergencia viene siendo atendida por parte de la administración municipal y el Dagran, cuyos funcionarios en las últimas horas realizaron una visita a los sectores afectados y recomendaron acciones de mitigación del riesgo.

Varios sectores sociales y económicos del municipio se han pronunciado en los últimos meses, ya que estas emergencias han sido frecuentes generando millonarias pérdidas para empresarios y habitantes.

Realizamos visita técnica para determinar acciones que mitiguen el riesgo por inundación en Tarazá, luego de que en los últimos días se presentara este evento por procesos de sedimentación provenientes de actividades mineras, lo que le resta capacidad hidráulica a varios caños.… pic.twitter.com/vlhgWtfxiJ — DAGRAN Antioquia (@DagranAntioquia) September 7, 2025