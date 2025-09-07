Publicidad

Antioquia

Más de 100 familias resultaron damnificadas por inundaciones en Tarazá, Antioquia

Sedimentos producto de actividades mineras han generado dificultades para evacuar aguas lluvias y provenientes de ríos como Nechí y Tiguí.

Inundaciones Tarazá.jpg
Inundaciones en Tarazá, Antioquia.
Alcaldía de Tarazá
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 07, 2025 11:22 a. m.

A pocas semanas del inicio de la segunda temporada de lluvias en Antioquia, en el municipio de Tarazá empiezan a percibirse las primeras afectaciones tras las fuertes precipitaciones de los últimos días.

Según el reporte de la Defensa Civil, en esta localidad del Bajo Cauca antioqueño unas 112 familias de sectores de como San Martín, Nuevo Milenio y Eduardo Correa resultaron damnificadas por inundaciones.

Según explicó Ever Montiel, coordinador de la entidad en el municipio, el agua se acumuló en diferentes vías por el taponamiento de algunos caños producto de actividades mineras irregulares. Aunque los niveles han bajado, el agua alcanzó a entrar a algunas viviendas generando daños en muebles y enseres.

"Estuvieron trabajando unas minas ilegales, la alcaldía como que no prestó atención a eso y debido a todo eso, toda esa tierra que trabajaron allá arriba estaba movida: bajó, tapó los caños y el agua se salió de los cauces y ya inundó algunas calles", relató el funcionario.

La emergencia viene siendo atendida por parte de la administración municipal y el Dagran, cuyos funcionarios en las últimas horas realizaron una visita a los sectores afectados y recomendaron acciones de mitigación del riesgo.

Varios sectores sociales y económicos del municipio se han pronunciado en los últimos meses, ya que estas emergencias han sido frecuentes generando millonarias pérdidas para empresarios y habitantes.

